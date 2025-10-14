edición general
10 meneos
10 clics
La Audiencia Nacional propone juzgar a José Luis Moreno y otras 54 personas por estafar a bancos y blanqueo

La Audiencia Nacional propone juzgar a José Luis Moreno y otras 54 personas por estafar a bancos y blanqueo

En un auto, el magistrado ve indicios de la existencia de una presunta red criminal activa desde 2017. Moreno habría utilizado su fama para ganarse la confianza de los bancos y obtener financiación. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto en un auto sentar en el banquillo al empresario y productor José Luis Moreno por integrar presuntamente una organización criminal dedicada a conseguir financiación de bancos e inversores para "lucrarse de manera ilegítima". Concretamente, el magistrado plantea juzgarle a él y a otras 54..

| etiquetas: josé luis moreno , y otras 54 personas , an juzgar por estafar a bancos
8 2 0 K 95 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 95 actualidad
#2 Pivorexico *
¡Toma Moreno! ;

Había que decirlo y se dijo .
8 K 88
CoolCase #4 CoolCase
#2 Vine para ver si estaba puesto ya. :hug:
1 K 22
#5 surco
Y no le van a juzgar por 20 años de torturarnos con sus programas?
Como a Al Capone, siempre les pillan por un delito menor. :roll:
1 K 26
#8 Perrota
#5 Anda que no nos hemos reido con Macario y Rokefeller. Era lo que había.
1 K 22
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Si es por estafar a bancos habría que hacerle un monumento, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. xD
0 K 10
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Pero aunque hiciera el Robin Hood con ese dinero y lo repartiera entre los necesitados, no compensaría todo el mal que ha creado en Noche de Fiesta y programas semejantes.
0 K 14
Antipalancas21 #6 Antipalancas21 *
#3 Mas daño hizo Mari Carmen y sus muñecos que ni era ventrílocua ni nada.
0 K 10
Chinchorro #7 Chinchorro
#3 No te metas con una de las joyas del aznarismo en rtve :troll:
1 K 24

menéame