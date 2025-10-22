edición general
La Audiencia Nacional dictamina que no es competente para investigar a Benjamin Netanyahu

Madrid (EFE).– El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado y archivado la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, el pasado 8 de junio. El auto del juez, que se apoya en el informe de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia, considera que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de ju

etiquetas: audiencia nacional , benjamin netanyahu , madleen , flotilla , gaza
4 comentarios
Macadam #2 Macadam *
"No es de Podemos" ha concluido
Rogue #3 Rogue
Si hubiera sido Maduro...
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Solo Dios (el suyo) puede juzgarle !!
#4 luckyy
Menudo cobarde
