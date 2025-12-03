La Audiencia de Badajoz retrasa a finales de mayo de 2026 el inicio del juicio contra el hermano de Sánchez

La vista comenzará más de cinco meses después de la celebración de elecciones en Extremadura, a las que Gallardo concurre como candidato del PSOE. David Sánchez; el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo; y otras 10 personas se sentarán en el banquillo por supuestas irregularidades en la contratación del primero en la Diputación de Badajoz. La acusación popular, el pseudosindicato Manos Limpias, pide tres años de cárcel para David Sánchez y para Gallardo por un delito de tráfico de influencias. La fiscalía y defensa la absolución.