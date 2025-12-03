La Audiencia de Badajoz retrasa a finales de mayo de 2026 el inicio del juicio contra el hermano de Sánchez

La vista comenzará más de cinco meses después de la celebración de elecciones en Extremadura, a las que Gallardo concurre como candidato del PSOE. David Sánchez; el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo; y otras 10 personas se sentarán en el banquillo por supuestas irregularidades en la contratación del primero en la Diputación de Badajoz. La acusación popular, el pseudosindicato Manos Limpias, pide tres años de cárcel para David Sánchez y para Gallardo por un delito de tráfico de influencias. La fiscalía y defensa la absolución.
Y encima la Fiscalía pide absolución fulminante mientras Manos Limpias va con todo. España 2025: los juicios no se archivan, se posponen estratégicamente. Y lo saben hasta en la máquina del café de la Audiencia.
Pero nada, seguro que es otra alineación de planetas, no vaya a ser que parezca que a alguien le interesa llegar a las urnas sin la foto del cuñadísimo entrando al juzgado. Eso jamás.
– El juicio al Fiscal General nombrado por el propio Gobierno llegó al Supremo en plena legislatura, casualidad absoluta según la versión oficial.
– El caso Koldo tardó más de tres años en arrancar mientras medio país veía cómo se hinchaban contratos como globos de feria.
– Y ahora el juicio al hermano del presidente, qué maravilla,…