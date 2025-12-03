edición general
La Audiencia de Badajoz retrasa a finales de mayo de 2026 el inicio del juicio contra el hermano de Sánchez

La vista comenzará más de cinco meses después de la celebración de elecciones en Extremadura, a las que Gallardo concurre como candidato del PSOE. David Sánchez; el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo; y otras 10 personas se sentarán en el banquillo por supuestas irregularidades en la contratación del primero en la Diputación de Badajoz. La acusación popular, el pseudosindicato Manos Limpias, pide tres años de cárcel para David Sánchez y para Gallardo por un delito de tráfico de influencias. La fiscalía y defensa la absolución.

Desideratum #1 Desideratum *
Que puta casualidad que se retrase el juicio justo después de las elecciones extremeñas y que suerte va a tener la caverna mediática para echar mierda a paladas sobre el candidato del PSOE, (por otra parte de nefasta imagen política y dudosa ética), y de rebote contra el hermano del presidente. La jueza del caso, es evidente que sabe lo que es un calendario y encima hasta sabe usarlo. Cualquiera con dos dedos de frente pensaría que está buscando un ascenso como una posesa dentro de la tradicional facción golpista judicial. ¿Quién sabe? Tal vez con los años acabe en uno de esos "puestecillos" de ese tribunal de mala muerte, a efectos de prestigio, en el que se ha convertido el Tribunal Supremo.
Barney_77 #5 Barney_77
#1 Es que el candidato este tiene para echarle paladas de mierda a saco. Tienen mierda para echarle a la cara únicamente con la maniobra chapucera que hizo para intentar aforarse (que nadie se tragó).
Supercinexin #2 Supercinexin
Controlando el relato y también los tiempos. La verdad es que lo tienen bien montado la Derecha con éstos jueces y funcionarios quintacolumnistas a su servicio 24/7.
Kmisetas #3 Kmisetas *
#_2 Vaya “casualidad” cósmica: el hermano del presidente se sienta en el banquillo… pero mágicamente después de las elecciones. Ni física cuántica: aquí el tiempo se dilata justo cuando a la familia Sánchez le conviene.

Y encima la Fiscalía pide absolución fulminante mientras Manos Limpias va con todo. España 2025: los juicios no se archivan, se posponen estratégicamente. Y lo saben hasta en la máquina del café de la Audiencia.

Pero nada, seguro que es otra alineación de planetas, no vaya a ser que parezca que a alguien le interesa llegar a las urnas sin la foto del cuñadísimo entrando al juzgado. Eso jamás.
Kmisetas #4 Kmisetas
Lo de “la Derecha controla los tiempos” suena precioso… si no fuera porque el calendario judicial en España lleva años bailando al ritmo del Gobierno de turno.

– El juicio al Fiscal General nombrado por el propio Gobierno llegó al Supremo en plena legislatura, casualidad absoluta según la versión oficial.
– El caso Koldo tardó más de tres años en arrancar mientras medio país veía cómo se hinchaban contratos como globos de feria.
– Y ahora el juicio al hermano del presidente, qué maravilla,…   » ver todo el comentario
#6 tobruk1234
#4 Lo dices por la negativa de los jueces y fiscales de abrir juicio contra el pp por los 7291 muertes en residencias y por la negativa de jueces y fiscales que no ven corrupcion y malversacion con el caso montoro, o lo de las mascarillas del novio de ayuso o los cientos de casos de corrupcion de politicos del pp (y psoe) que tardan decadas en ser juzgados, haber si me lo puedes aclarar pq ya veo de que pie cojeas.
