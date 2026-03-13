Ataque israelí contra centro de salud mata a 12 miembros del personal médico en Líbano

Un ataque israelí contra un centro de salud mató al menos a 12 miembros del personal médico en el sur del Líbano, informó el sábado el Ministerio de Salud libanés, mientras continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en la región. El ministerio indicó en un comunicado que "llora a los trabajadores de la salud de Burj Qalawiya muertos en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el centro de atención primaria de la ciudad". La cartera añadió que "12 médicos, paramédicos y enfermeros que estaban de servicio en el centro murieron,