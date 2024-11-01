Un ataque iraní contra una base militar de EE.UU. en Kuwait deja 15 soldados estadounidenses heridos

Irán continúa lanzando misiles y drones contra bases militares estadounidenses y otras infraestructuras en países del golfo Pérsico. En Kuwait, la cadena CBS News informa que 15 militares estadounidenses resultaron heridos en un ataque iraní con drones contra la base aérea Ali Al Salem. En Arabia Saudí, las autoridades cerraron temporalmente el puente Rey Fahd, la única vía terrestre hacia el país insular de Bahréin. Este es uno de los ocho puentes principales que Irán ha amenazado con destruir si la coalición estadounidense-israelí intensifica