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Un ataque iraní contra una base militar de EE.UU. en Kuwait deja 15 soldados estadounidenses heridos

Un ataque iraní contra una base militar de EE.UU. en Kuwait deja 15 soldados estadounidenses heridos

Irán continúa lanzando misiles y drones contra bases militares estadounidenses y otras infraestructuras en países del golfo Pérsico. En Kuwait, la cadena CBS News informa que 15 militares estadounidenses resultaron heridos en un ataque iraní con drones contra la base aérea Ali Al Salem. En Arabia Saudí, las autoridades cerraron temporalmente el puente Rey Fahd, la única vía terrestre hacia el país insular de Bahréin. Este es uno de los ocho puentes principales que Irán ha amenazado con destruir si la coalición estadounidense-israelí intensifica

| etiquetas: irán , eeuu , kuwait , ataque , guerra , bases militares
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7 comentarios
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Connect #2 Connect
Irán es como el Equipo A: sus ataques solo producen heridos. Que raro :roll:
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#3 diablos_maiq *
#2 excepto si hay ucranianos por la zona :-O
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LinternaGorri #7 LinternaGorri
#2 y accidentes en lavanderías
1 K 19
azathothruna #1 azathothruna
Ojala que sean fake news, y las bajas sean mayores.
Y los arabes?, quejandose solo de iran
1 K 25
#4 Feliberto
Joder, es que ni un muerto aun xD
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cax #5 cax
Irán resistiendo los ataques de los criminales Trump y Netanyahu. Todo mi apoyo.
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Bombástico #6 Bombástico
Normalmente la proporción entre bajas y heridos es uno a tres, ni de coña han dicho la verdad con los heridos menos con los muertos.
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menéame