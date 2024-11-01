edición general
Un «ataque doble» israelí golpea a los desplazados en el paseo marítimo de Beirut y mata a ocho personas (EN)

El ataque parece ser otro intento de asesinato israelí, fuera de zonas tradicionalmente atacadas

Tkachenko
Han asesinado al director de la Facultad de Ciencias :ffu:

xcancel.com/sahouraxo/status/2032117355086508537
9
cenutrios_unidos
#1 Ahora salen el PP y VOX a protestar.

De verdad que plaga tenemos con los sionistas.
1
XXguiriXX
Sólo matan a gente inocente, qué gran ejército y muy moral.
0
rutas
#6 Es incorrecto.

ETA nunca ha puesto dos bombas para matar al objetivo y luego a los servicios de emergencia. Lo que sí hizo varias veces, fue poner una pequeña bomba señuelo en una zona deshabitada (por ejemplo en un repetidor de Telefónica en medio del monte), con una segunda bomba más potente preparada para matar a los ertzaintzas que acudieran a investigar el suceso. Contra los servicios de emergencia nunca han atentado directamente, ni con una bomba ni con doble bomba, como tú dices.…   » ver todo el comentario
1
woody_alien
Había un puesto avanzado de Hezbolá en un mejillón.
0
PerritaPiloto
Dicen que no es un ataque de precisiónz aunque yo creo que sabían con precioso. A quien querían matar. Si de verdad estaba el director de la facultad de ciencias seguramente querían matarlo. Porque a fin de cuentas aniquilar cualquier liderazgo formal o informal sal rentable.

Cualquier director de cualquier organismo seguro que les da puntos extra en su macabro juego.
0
mcfgdbbn3
Eso es lo que hacía la ETA antiguamente, que ponía dos bombas, una para el objetivo y otra para los servicios de emergencia.
2
txepel
#2 ¿Y eso de dónde lo has sacado? ¿Qué interés tenía ETA en bombardear ambulancias?
4
mcfgdbbn3
#5: Es lo que recuerdo de cuando era pequeño de lo que decían en la tele, si es incorrecto me lo corregís, que estoy abierto a correcciones.
0
Verdaderofalso
#5 estás comparando a un grupo terrorista con un país democrático como Israel?
0

