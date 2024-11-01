Ataque con cuchillo en la estación de tren de Würzburg deja tres heridos y sospechoso arrestado (ENG)

Tres personas resultaron heridas en un intento de ataque con cuchillo contra un puesto de los testigos de Jehová dentro de una estación de tren. Un hombre de 35 años presuntamente intentó atacar a varias personas en la Estación Central de Würzburg , en el norte de Baviera, Alemania. Varios transeúntes, incluido un policía vestido de civil, intervinieron inmediatamente y redujeron al sospechoso. El sospechoso se acercó al puesto en el vestíbulo de la estación alrededor de las 7:50 CET (6:50 GMT) del lunes. Unos diez minutos después, presuntament