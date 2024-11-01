edición general
Ataque con cuchillo en la estación de tren de Würzburg deja tres heridos y sospechoso arrestado (ENG)

Tres personas resultaron heridas en un intento de ataque con cuchillo contra un puesto de los testigos de Jehová dentro de una estación de tren. Un hombre de 35 años presuntamente intentó atacar a varias personas en la Estación Central de Würzburg , en el norte de Baviera, Alemania. Varios transeúntes, incluido un policía vestido de civil, intervinieron inmediatamente y redujeron al sospechoso. El sospechoso se acercó al puesto en el vestíbulo de la estación alrededor de las 7:50 CET (6:50 GMT) del lunes. Unos diez minutos después, presuntament

| etiquetas: würzburg , alemania , estacion , cochillo , heridos
8 comentarios
Torrezzno #2 Torrezzno *
Un testigo de maomá? :troll:
devilinside #3 devilinside
#2 ¿Alguien que haya sufrido las inmerecidas atenciones a domicilio de los Testigos de Jehová?
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 de verdad que pesados. Yo siempre les digo que soy judio
maspipinobreve #5 maspipinobreve
#2 De verdad que si no fueran tan gilipollas sería más fácil soportarlos.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Hay que cortar por lo sano con este tipo de ataques.
Herumel #6 Herumel
A mi lo que me pregunto es ¿por qué ahora ya no hay ataques de Al-Qaeda, ya no hay 11S ni 11M, ni 7J, no me lo explico, ahora nuestros servicios de inteligencia no es que sean buenos, son perfectos, ya no están enfadados los musulmanes con occidente, no se si alegrarme o apesadumbrarme, o no se, me deja con el culo de lao...
strike5000 #7 strike5000
Si ha habido tres heridos el ataque no ha tenido nada de presunto ni de intento.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
haria algun chiste sobre lo del jamon, pero oh sorpresa, los testigos no pueden comer morcilla, ni la de almendralejo jijiji la teoria del marrano sigue vigente.
