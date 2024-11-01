edición general
9 meneos
12 clics
Atacaron dos veces en tres días la casa de Sam Altman, el hombre detrás de ChatGPT

Atacaron dos veces en tres días la casa de Sam Altman, el hombre detrás de ChatGPT

La mansión de Sam Altman, el CEO y cofundador de OpenAI (la compañía detrás de ChatGPT) fue atacada dos veces en dos días este fin de semana. En un lapso de apenas 48 horas, la residencia en Russian Hill, en San Francisco, fue escenario de un ataque con un cóctel molotov, primero, y un tiroteo dos días después, en una escalada de violencia inusitada contra una de las figuras más visibles de la inteligencia artificial.

| etiquetas: sam altman , chatgpt , coctel molotov
7 2 0 K 102 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 102 actualidad
rogerius #2 rogerius *
Le habrán dado mal la dirección de la casa de Trump. :troll: Ya no hay profesionalidad…
1 K 37
Gry #3 Gry
ChatGpt ¿Cuales son las mejores casas para robar en San Francisco? Indica direcciones y fechas en las que sus propietarios no estarán ocupandolas. :-D
1 K 36
Connect #4 Connect
Cuando sea tres veces en dos días, será más preocupante todavía...
0 K 13
javibaz #1 javibaz
Que le pregunten a la IA quién ha sido. :troll:
0 K 12
kinnikuman #5 kinnikuman
Corre Sarah Coonnooor... te persigue el cyyyboorg
youtu.be/QMgSELBA7kw
¡Córtate el pelo!
0 K 7

menéame