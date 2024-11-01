Atacaron dos veces en tres días la casa de Sam Altman, el hombre detrás de ChatGPT

La mansión de Sam Altman, el CEO y cofundador de OpenAI (la compañía detrás de ChatGPT) fue atacada dos veces en dos días este fin de semana. En un lapso de apenas 48 horas, la residencia en Russian Hill, en San Francisco, fue escenario de un ataque con un cóctel molotov, primero, y un tiroteo dos días después, en una escalada de violencia inusitada contra una de las figuras más visibles de la inteligencia artificial.