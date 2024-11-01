edición general
15 meneos
41 clics
Ataca a una mujer por la espalda en Ripollet, la viola y le roba el móvil y ropa íntima: los Mossos buscan al autor

Ataca a una mujer por la espalda en Ripollet, la viola y le roba el móvil y ropa íntima: los Mossos buscan al autor

La Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga una nueva agresión sexual muy violenta en Catalunya. Los hechos, según ha podido saber ElCaso.com, se registraron el pasado miércoles, 8 de abril, a primera hora de la mañana, en la calle de Tarragona, en un puente que conecta Ripollet con Cerdanyola. La policía catalana, guiada por esta unidad especial, dedicada a la investigación de agresiones sexuales cuando el autor no es conocido, trabaja para poder identificar

| etiquetas: violacion , ripollet , robo , agresion , tarragona , catalunya , cerdanyola
12 3 5 K 124 actualidad
10 comentarios
12 3 5 K 124 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Soy de Cerdanyola y la agresión no ha sido ahí sino en otra calle y lo del magrebí lo ha sacado la agrupación local de Vox, la policía no ha dicho nada (y si no aciertan ni con la calle, como para hacer caso al panfleto este)
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame *
Soy de Cerdanyola y la agresión no ha sido ahí sino en otra calle y lo del magrebí lo ha sacado la agrupación local de Vox, la policía no ha dicho nada (y si no aciertan ni con la calle, como para hacer caso al panfleto este)
12 K 124
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 exacto! Todps sabemos que ha sido Arnau Puigdevilapu Toperico
2 K 22
Ludovicio #8 Ludovicio
#3 El no va mas del sesgo de confirmación. No solo quedarse únicamente con los casos que te dan la razón sino también inventarse que también te la dan los casos en los que falta información.

PD: Hasta las narices de que se pongan noticias de sucesos en actualidad.
Hay un sub para eso, leñe.
3 K 34
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 y si cuela.... tu no eres de allá! Me lo.acaba de confirmar un amigo que si es de allá!

Bulero eres.
1 K 23
FueraSionistasdeMeneame #6 FueraSionistasdeMeneame *
#4 Tu amigo será un subnormal que ni sabe donde le toca el aire, si es que tienes amigo.
Ha sido en la calle Sant Sebastià con Tiana.
2 K 31
Connect #5 Connect *
#2 Total, que no ha sido nada, circulen.... Bulo entonces. Gracias.
0 K 13
DocendoDiscimus #9 DocendoDiscimus
#2 Coño, somos paisanos, aunque ahora vivo en Rubí...
0 K 12
Conde_Lito #10 Conde_Lito
#9 Coño, y yo en Zafiro.
0 K 7
Pertinax #1 Pertinax
Es la pobreza.
3 K 50

menéame