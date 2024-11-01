Ataca a una mujer por la espalda en Ripollet, la viola y le roba el móvil y ropa íntima: los Mossos buscan al autor

La Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga una nueva agresión sexual muy violenta en Catalunya. Los hechos, según ha podido saber ElCaso.com, se registraron el pasado miércoles, 8 de abril, a primera hora de la mañana, en la calle de Tarragona, en un puente que conecta Ripollet con Cerdanyola. La policía catalana, guiada por esta unidad especial, dedicada a la investigación de agresiones sexuales cuando el autor no es conocido, trabaja para poder identificar