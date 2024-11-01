edición general
Asturias vuelve al mapa chino del automóvil: BYD estudia instalar su tercera fábrica europea en España

El gigante asiático reabre el dossier español y vuelve a mirar hacia la ZALIA, mientras SAIC/MG tantea el Noroeste. España se consolida como uno de los destinos más codiciados para las nuevas plantas chinas de coches eléctricos, impulsada por sus bajos costes energéticos, su red industrial y las ayudas públicas.

lonnegan #1 lonnegan
Si miran hacia la Zalia acabarán en el polígono de Bobes xD xD xD
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 ya ta el alcalde de LaPola con la caña puesta xD
