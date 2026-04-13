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Asturias rompe la tradición con el 'campanu' y adelanta al sábado el inicio de la temporada de pesca de salmón: "Así hay más posibilidades"

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, explica en COPE las novedades y la feria organizada en Cornellana donde se celebrará la subasta

| etiquetas: salmón , asturias , pesca , tradición , pensadores , campanu
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1 comentarios
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Dakaira #1 Dakaira
Mi ma... Que ida de castaña.
Qué dejen de pescar salmón, que no queda!
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menéame