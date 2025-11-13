edición general
4 meneos
12 clics
Asturias logra el equilibrio turístico sin masificación: los visitantes crecen sin desbordar a los residentes

Asturias logra el equilibrio turístico sin masificación: los visitantes crecen sin desbordar a los residentes

Asturias ha conseguido lo que muchos destinos turísticos del país persiguen sin éxito: crecer en valor económico y social sin perder su equilibrio interno. Según el Estudio IMPACTUR 2019-2024, elaborado por Exceltur y el Principado, el turismo aportó el 9,5% del PIB regional en 2024, generando 2.818 millones de euros y 46.919 empleos, lo que equivale al 11% del total del empleo en la comunidad. Aun así, la presión turística se mantiene contenida: solo 5,5 turistas por cada 100 residentes al año, muy por debajo de la media nacional (6,7).

| etiquetas: asturias , turismo , equilibrio
4 0 1 K 48 actualidad
9 comentarios
4 0 1 K 48 actualidad
#1 covacho
Por llueve mucho y se come fatal.
1 K 20
Harkon #3 Harkon
#1 Más tendría que llover, a ver si vienen menos foriatones
0 K 17
#5 covacho
#3 ¿veis? Y los lugareños ponen motes despectivos. Vámonos todos a Murcia.
0 K 9
Harkon #7 Harkon
#5 Eso, tos pa murcia con los moriscos xD
0 K 17
#4 Forestalx
#1 Y es todo muy caro, la gente insoportable, y feo de cojones. No merece la pena, la verdad.
0 K 10
alcama #2 alcama
Normal . En invierno no reciben visitas.
Ciudades como Madrid o Barcelona reciben visitas todo el año
2 K 17
kevers #6 kevers *
Asturias no logra una puta mierda, pero esto qué coño es. Menuda manera de vender la falta de interés turístico de esa comunidad.
Oye qué bien lo hemos hecho que no nos visita casi nadie, qué habremos hecho... nadie lo sabe.
0 K 11
elTieso #9 elTieso
Por ahora, si sigue creciendo el interés turístico acabarán como todos los demás, tampoco se consigue en un día.
0 K 9
#8 amusgada *
¡¿sin masificaciones?! Exceltur, cómeme los huevos, que no dejáis casilla en vuestros excel pa poner "el foriato me comenta que lleva 20 años viniendo y ahora ta hastal culo de esperar en toas partes, tener que reservar y que esté too enlleno otros foriatos", si la pusieran, diban flipar cola cosilla.

Desarrollo sostenible putas VUT que sólo dejan gasto en el Mercadona y bolsa negra en papeleras públicas a diario, la mae que los parió. ¿Convivencia equilibrada? es que mira, ya no me…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame