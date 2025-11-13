Asturias logra el equilibrio turístico sin masificación: los visitantes crecen sin desbordar a los residentes

Asturias ha conseguido lo que muchos destinos turísticos del país persiguen sin éxito: crecer en valor económico y social sin perder su equilibrio interno. Según el Estudio IMPACTUR 2019-2024, elaborado por Exceltur y el Principado, el turismo aportó el 9,5% del PIB regional en 2024, generando 2.818 millones de euros y 46.919 empleos, lo que equivale al 11% del total del empleo en la comunidad. Aun así, la presión turística se mantiene contenida: solo 5,5 turistas por cada 100 residentes al año, muy por debajo de la media nacional (6,7).
| etiquetas: asturias , turismo , equilibrio
Ciudades como Madrid o Barcelona reciben visitas todo el año
Oye qué bien lo hemos hecho que no nos visita casi nadie, qué habremos hecho... nadie lo sabe.
Desarrollo sostenible putas VUT que sólo dejan gasto en el Mercadona y bolsa negra en papeleras públicas a diario, la mae que los parió. ¿Convivencia equilibrada? es que mira, ya no me… » ver todo el comentario