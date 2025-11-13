Asturias logra el equilibrio turístico sin masificación: los visitantes crecen sin desbordar a los residentes

Asturias ha conseguido lo que muchos destinos turísticos del país persiguen sin éxito: crecer en valor económico y social sin perder su equilibrio interno. Según el Estudio IMPACTUR 2019-2024, elaborado por Exceltur y el Principado, el turismo aportó el 9,5% del PIB regional en 2024, generando 2.818 millones de euros y 46.919 empleos, lo que equivale al 11% del total del empleo en la comunidad. Aun así, la presión turística se mantiene contenida: solo 5,5 turistas por cada 100 residentes al año, muy por debajo de la media nacional (6,7).