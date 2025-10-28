·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10950
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
8232
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
5413
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
4943
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
4009
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
más votadas
579
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
605
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
463
Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas
373
Imputados los policías que hicieron pasar un negocio familiar por el epicentro de una red internacional de tráfico de armas
366
El PP no acudirá al acto de homenaje de los últimos fusilados por Franco: "Son cinco terroristas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
15
clics
Asturias lanza un plan para movilizar viviendas vacías y destinarlas al alquiler
El objetivo del Gobierno del Principado es movilizar inmuebles desocupados mediante su cesión a la autonomía por un plazo máximo de siete años y cuatro meses, para destinarlos al alquiler asequible
|
etiquetas
:
vivienda
,
alquiler
,
asturias
7
2
0
K
110
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
110
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
A portada con esto, a ver si cunde el ejemplo, los especuladores bajan precios, espantamos la oferta...
0
K
20
#3
lonnegan
*
A primera vista me parece una buena medida, habría que ver cuanto le pagarian a los dueños
0
K
11
#2
Foxdie
En mi pueblo hay una treintena de casas, hoy en día vacías estarán lo menos 15, pero no creo que nadie quiera vivir ahí, al menos de forma permanente.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente