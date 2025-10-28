edición general
Asturias lanza un plan para movilizar viviendas vacías y destinarlas al alquiler

El objetivo del Gobierno del Principado es movilizar inmuebles desocupados mediante su cesión a la autonomía por un plazo máximo de siete años y cuatro meses, para destinarlos al alquiler asequible

NPCMeneaMePersigue
A portada con esto, a ver si cunde el ejemplo, los especuladores bajan precios, espantamos la oferta...
lonnegan
A primera vista me parece una buena medida, habría que ver cuanto le pagarian a los dueños
Foxdie
En mi pueblo hay una treintena de casas, hoy en día vacías estarán lo menos 15, pero no creo que nadie quiera vivir ahí, al menos de forma permanente.
