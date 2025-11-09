Asturias hará «cacerías específicas» de lobos para controlar la población de la especie

Hasta el momento se han abatido doce ejemplares y se han encontrado otros ocho muertos por causas naturales o accidentales. Asturias está ultimando los expedientes que permitan organizar «cacerías específicas» de lobos fuera de las reservas regionales -zonas del occidente del Principado, especialmente- y continuará con los controles de poblaciones de la especie con el objetivo puesto en cumplir con el Plan de Gestión «de forma escrupulosa».
Los cazadores se niegan a matar lobos y los mata el gobierno asturiano del psoe
os va reventar la cabeza a alguno
Por no hablar de respetar los límtes de disparo con población cerca, ampliar la temporada de caza incluso en zonas que se han quemado hace pocos años. Todo para divertirse matando.
Como los cazadores se negaron a matar lobos, el gobierno del principado tiene que mandar los guardas rurales a matarlos
Que alguno se la fuman las normas, pues seguro,
Que muchos están como burros, pues seguro que sí
Que todos los años se disparan uno a otro, pues también
"Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de los hidrocarburos, estuvo el fin de semana de Halloween en una montería en la que se cazaron unos 90 jabalíes en la Finca Matasanos (Cáceres)"
Esto en asturias no existe... la máxima autorización que vi en una cacería, fueron 5 jabalíes
Pero bueno, ya es algo que empiecen a darse cuenta de la existencia de la palabra "ecología".