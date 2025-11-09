Asturias hará «cacerías específicas» de lobos para controlar la población de la especie

Hasta el momento se han abatido doce ejemplares y se han encontrado otros ocho muertos por causas naturales o accidentales. Asturias está ultimando los expedientes que permitan organizar «cacerías específicas» de lobos fuera de las reservas regionales -zonas del occidente del Principado, especialmente- y continuará con los controles de poblaciones de la especie con el objetivo puesto en cumplir con el Plan de Gestión «de forma escrupulosa».