Asturias hará «cacerías específicas» de lobos para controlar la población de la especie

Hasta el momento se han abatido doce ejemplares y se han encontrado otros ocho muertos por causas naturales o accidentales. Asturias está ultimando los expedientes que permitan organizar «cacerías específicas» de lobos fuera de las reservas regionales -zonas del occidente del Principado, especialmente- y continuará con los controles de poblaciones de la especie con el objetivo puesto en cumplir con el Plan de Gestión «de forma escrupulosa».

#3 Astur_
#2 no, van uno más
#5 beltraneja
Esa gente que durante su tiempo libre queda a matar porque le gusta por lo que sea.
#6 Astur_ *
#5 "Ya que los doce lobos abatidos lo han sido por agentes medioambientales y ninguno en las cacerías llevadas a cabo en reservas regionales que contaban con autorización también para disparar contra estos cánidos"
Los cazadores se niegan a matar lobos y los mata el gobierno asturiano del psoe
www.meneame.net/story/requisitos-impuestos-cazadores-asturias-ayuden-m
.
os va reventar la cabeza a alguno
#7 beltraneja
#6 ah entonces no hay gente que en su tiempo libre queda a matar.
#8 Astur_ *
#7 confundis la caza de señoritos o como las del rey, aldama etc.., que pagando les posan delante y solo tienen que disparar, con las de asturias, que son gente del pueblo, cazando jabalíes por problemas de población,con un máximo número según la zona y lo que les deje el gobierno, según el año etc
www.lne.es/gijon/2025/11/09/hay-jabalies-asturias-habitantes-siero-123
#9 beltraneja
#8 Jabalíes, corzos, cirevos, perdices, si se mueve algún zorro, alguno que le moleste su propio perro. No confundo nada. Y me da igual León, Asturias o interior de Castellón y Valencia.
Por no hablar de respetar los límtes de disparo con población cerca, ampliar la temporada de caza incluso en zonas que se han quemado hace pocos años. Todo para divertirse matando.
#10 Astur_ *
#9 Aquí los cazadores se controlan, por guardas rurales del principado, que van incluso con los cazadores a vigilarlos, no están sordos y algunas veces piden explicaciones de cada disparo, si te dejan matar 3 jabalís y matas 4 pues multa, si disparas donde no debes pueden quitarte la licencia

Como los cazadores se negaron a matar lobos, el gobierno del principado tiene que mandar los guardas rurales a matarlos
Que alguno se la fuman las normas, pues seguro,
Que muchos están como burros, pues seguro que sí
Que todos los años se disparan uno a otro, pues también
#11 Astur_ *
#9 www.meneame.net/story/caso-hidrocarburos-socio-aldama-acude-monteria-9
"Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de los hidrocarburos, estuvo el fin de semana de Halloween en una montería en la que se cazaron unos 90 jabalíes en la Finca Matasanos (Cáceres)"
Esto en asturias no existe... la máxima autorización que vi en una cacería, fueron 5 jabalíes
#1 Astur_
Marcelino Marcos Líndez (Oviedo, 18 de abril de 1968) es un político español y militante de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE).
#4 BoosterFelix *
¿Población? ¿qué población?

Pero bueno, ya es algo que empiecen a darse cuenta de la existencia de la palabra "ecología".
