Caso hidrocarburos: El socio de Aldama acude a una montería con 90 jabalíes en la finca bajo el foco de la UCO

Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de los hidrocarburos, estuvo el fin de semana de Halloween en una montería en la que se cazaron unos 90 jabalíes en la Finca Matasanos (Cáceres), según unos vídeos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.Este enclave natural, ubicado en la localidad de Cilleros,frontera con Portugal, está bajo el foco de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque Rivas, dicen los agentes, es dueño de la propiedad y la mantiene oculta supuestamente a través de testaferros.sigue en #1
????
Sigue :
Sospechan que pudo guardar allí dinero en efectivo derivado del fraude del fuel. Rivas es el principal investigado, junto a Aldama −que no acudió a la cacería−, por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por un presunto desfalco a la Hacienda Pública de 231 millones de euros.
Una de las fuentes que conoció los detalles de esta montería celebrada el pasado el 1 de noviembre afirma que fue “tan ostentosa” que se… » ver todo el comentario