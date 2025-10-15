Los requisitos impuestos a los cazadores de Asturias para que ayuden a matar lobos (no es sencillo y hay algún problema)

La obligación de que la totalidad de los participantes en las cacerías asuman las condiciones fijadas por la Consejería de Medio Rural para abatir lobos durante las mismas ha complicado el inicio de esta actuación en Asturias. El Principado ha permitido abatir lobos en 174 cacerías programadas para capturar otras especies en las reservas regionales desde el pasado 11 de octubre hasta el 31 de diciembre. Es ésta una medida prevista dentro del programa de control en Asturias aprobado el pasado abril, que prevé eliminar hasta 53 ejemplares hasta m