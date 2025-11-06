Diecinueve lobos muertos en Asturias desde abril: once abatidos y otros ocho por causas naturales o accidentes

El Gobierno de Asturias avanza en la ejecución del programa anual de control del lobo con once ejemplares abatidos desde abril mediante extracciones planificadas, bajo supervisión de la Guardia del Medio Natural. Además, en este período han muerto otros ocho cánidos por causas naturales o accidentales verificadas por los servicios competentes de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. El titular de este departamento, Marcelino Marcos, ha dado cuenta esta tarde al Consejo de Gobierno sobre las actuaciones realizadas hasta ahora, cuando