Diecinueve lobos muertos en Asturias desde abril: once abatidos y otros ocho por causas naturales o accidentes

Diecinueve lobos muertos en Asturias desde abril: once abatidos y otros ocho por causas naturales o accidentes

El Gobierno de Asturias avanza en la ejecución del programa anual de control del lobo con once ejemplares abatidos desde abril mediante extracciones planificadas, bajo supervisión de la Guardia del Medio Natural. Además, en este período han muerto otros ocho cánidos por causas naturales o accidentales verificadas por los servicios competentes de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. El titular de este departamento, Marcelino Marcos, ha dado cuenta esta tarde al Consejo de Gobierno sobre las actuaciones realizadas hasta ahora, cuando

etiquetas: lobo , asturias , caza
comentarios
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Tu de que vas, que quieres negativos.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Ni idea, solo se que según los periódicos había 333 manadas en toda España, ahora ya menos.
#5 Astur_ *
#4 pues si lo supieses no me mandabas eso..
Veelicus #9 Veelicus
Se saben cuantas de las ovejas muertas son por lobos y cuantas por mastines de ganaderos y/o perros asalvajados?
#8 Astur_ *
Relacionada
www.meneame.net/story/requisitos-impuestos-cazadores-asturias-ayuden-m
copio y pego el comentario
entiendo que la administración, ante la incapacidad de matar lobos, obliga a los cazadores a matarlos, que muchos no quieren, y si se niegan los expulsan y les obligan a :
"El Principado también obliga a los cazadores a la confidencialidad, «especialmente al compromiso de no divulgar información ni realizar fotografías"
lo leo y me cuesta entenderlo, me imagino que a alguno, le va explotar la cabeza
#1 Astur_
Subo esta noticia, jugandome el karma, sabiendo que en meneame no gusta
porque ya veo muchos comentarios que dicen: "que tantos lobos no abra si no matan ninguno"
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
#1 En realidad las manadas de lobos estan estancadas, eso leí hace muy poco que esta pasando en España.

www.elperiodico.com/es/sociedad/20250627/poblacion-lobos-espana-estanc
#3 Astur_ *
#2 sabes cómo se cuentan? y de donde salen los datos?
#7 Astur_
#2 www.rtve.es/noticias/20250627/poblacion-lobo-crece-333-manadas-vulnera
en internet siempre puedes encontrar el dato, que tu quieras...
