Asturias, en alerta roja por fenómenos costeros, recibe el "pitido" al móvil de protección civil: "Y todavía habrá gente que vaya a hacerse un selfie a la orilla del mar"

El "pitido" del teléfono para alertar del peligro en la costa asturiana por la borrasca "Ingrid" ha pillado a muchos por sorpresa este domingo. En torno a las diez de la mañana los móviles situados en los 20 concejos costeros sonaros a la vez con un mensaje claro: "Aléjese de los lugares próximos a la costa".

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Pues a mi no me ha "pitado" (aun).

Tengo costumbre de ir a ver el mar cuando hay temporal "de mar".

Sin riesgos, desde acantilado alto (+50mts) y a mas de 200 mts de la rompiente.

Pero me parece que de esta voy a pasar por el mal tiempo.
Malinke #2 Malinke
#1 a mí me pitó a las 12 o por ahí.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#2 #3 Sera que los del Occidente no contamos (aunque nos cite la noticia). Ni a la familia ni a mi nos ha pitado.
Dakaira #5 Dakaira
#2 a las 10:30 pito.
bronco1890 #3 bronco1890
#1 A mi aquí en Gijón sí que me llegó.
Está ahora como para salir a pasear...
zogo #6 zogo
En Gijón me llegó a las 10:30. Una pena. Con lo que presta ver las olas en lequerique.
glups #7 glups
Aqui un fenomeno costero fotografiado.  media
