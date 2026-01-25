Asturias, en alerta roja por fenómenos costeros, recibe el "pitido" al móvil de protección civil: "Y todavía habrá gente que vaya a hacerse un selfie a la orilla del mar"

El "pitido" del teléfono para alertar del peligro en la costa asturiana por la borrasca "Ingrid" ha pillado a muchos por sorpresa este domingo. En torno a las diez de la mañana los móviles situados en los 20 concejos costeros sonaros a la vez con un mensaje claro: "Aléjese de los lugares próximos a la costa".