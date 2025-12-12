edición general
14 meneos
31 clics
La astrónoma que descubrió la clave para medir el universo mientras la obligaban a trabajar desde el anonimato

La astrónoma que descubrió la clave para medir el universo mientras la obligaban a trabajar desde el anonimato

En un nuevo aniversario de la muerte de Henrietta Swan, la comunidad científica recuerda que la autora de una de las leyes más determinantes para medir el universo falleció el 12 de diciembre de 1921 en un anonimato absoluto. Su aporte –la relación entre el brillo y el período de las estrellas variables– abrió la puerta a la medición de distancias galácticas y modificó para siempre la forma en que la astronomía concibe la escala del cosmos. Sin embargo, Leavitt jamás recibió un reconocimiento en vida
El premio Nobel se frustró porque impide..

| etiquetas: astrónoma , medición , universo , swan leavitt , anonimato
11 3 0 K 150 ciencia
2 comentarios
11 3 0 K 150 ciencia
TripleXXX #1 TripleXXX
Lo que viene siendo normal con las mujeres en la ciencia.
2 K 39
#2 albper
Tambien es lo normal el anonimato de los hombres en la ciencia.

De hecho si Henrietta Swan fuera hombre no habrian escrito esta noticia y seguiria en el mas absoluto de los anonimatos.
0 K 9

menéame