El astrobiólogo que vislumbró el origen de la vida en una ceremonia de ayahuasca  

(...) Ese viaje en el tiempo 4.100 millones de años atrás es el que hizo el astrobiólogo Bruce Damer durante una sesión de ayahuasca en el Amazonas. Aquella experiencia, que el científico relató en público por primera vez durante la conferencia etnobotánica ESPD55 (Dorset, 2022), abrió el camino para desvelar un hallazgo científico que Damer llevaba más de 40 años persiguiendo: las condiciones que permitieron la emergencia de la vida en la Tierra.
El texto mezcla misticismo amazónico, retórica new age y palabras con barniz científico para construir un relato espiritual que no presenta hipótesis contrastables, datos ni método. Es literatura visionaria, no ciencia.
Que algo se “sienta profundo” bajo psicodélicos no lo convierte en conocimiento. Publicar esto en el apartado de ciencia es degradar la palabra ciencia.