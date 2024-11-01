edición general
El astrobiólogo que vislumbró el origen de la vida en una ceremonia de ayahuasca

(...) Ese viaje en el tiempo 4.100 millones de años atrás es el que hizo el astrobiólogo Bruce Damer durante una sesión de ayahuasca en el Amazonas. Aquella experiencia, que el científico relató en público por primera vez durante la conferencia etnobotánica ESPD55 (Dorset, 2022), abrió el camino para desvelar un hallazgo científico que Damer llevaba más de 40 años persiguiendo: las condiciones que permitieron la emergencia de la vida en la Tierra.

pablicius #1 pablicius
Una fumada de las buenas.
salchipapa77 #2 salchipapa77
Sección ciencia. Quita esta mierda de aquí.
Sinfonico #3 Sinfonico
Hace unos cuantos años tuve un viaje parecido con psilocibes recogidos por mi zona. Empecé a retroceder en el tiempo, fui, entre otras cosas, un mono, un pez, una célula y de repente me vi contemplando millones de galaxias girando unas en torno a otras y que juntas formaban una forma similar a una cadena de adn. Todo esto en cuestión de minutos.
BastardWolf #7 BastardWolf
#3 yo con hongos algo parecido, a estado musgo
MateriaNegra #4 MateriaNegra
Esto es un ejemplo casi de manual de pseudociencia disfrazada de divulgación. La ayahuasca es una decocción psicoactiva con DMT y alcaloides IMAO cuyo interés etnográfico y farmacológico es real. Pero de ahí a sugerir que una experiencia psicodélica revela el origen de la vida hay un abismo epistemológico.
El texto mezcla misticismo amazónico, retórica new age y palabras con barniz científico para construir un relato espiritual que no presenta hipótesis contrastables, datos ni método. Es literatura visionaria, no ciencia.
Que algo se “sienta profundo” bajo psicodélicos no lo convierte en conocimiento. Publicar esto en el apartado de ciencia es degradar la palabra ciencia.
Dene #6 Dene
#4 o sea, excusas para justificar un buen viaje
#5 Leclercia_adecarboxylata
Un tipo normal.
