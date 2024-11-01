El astrobiólogo que vislumbró el origen de la vida en una ceremonia de ayahuasca  

(...) Ese viaje en el tiempo 4.100 millones de años atrás es el que hizo el astrobiólogo Bruce Damer durante una sesión de ayahuasca en el Amazonas. Aquella experiencia, que el científico relató en público por primera vez durante la conferencia etnobotánica ESPD55 (Dorset, 2022), abrió el camino para desvelar un hallazgo científico que Damer llevaba más de 40 años persiguiendo: las condiciones que permitieron la emergencia de la vida en la Tierra.