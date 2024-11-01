La asociación Bonamiko denuncia el envenenamiento de ocho gatos que vivían en una colonia autorizada en Cuenca

La Asociación protectora sin ánimo de lucro Bonamiko APA ha denunciado a través de sus redes sociales que ocho gatos que vivían en una colonia autorizada “han sido brutalmente asesinados”. A través de un vídeo subido a Instagram la asociación lamenta lo ocurrido y ha defendido que los gatos, “no le hacían mal a nadie, que lo único que intentaban era sobrevivir” y han añadido que “no eran un problema. Estaban controlados y cuidados, no hacían nada mal, tan solo sobrevivir”. Denuncian además que” han tenido que sufrir y agonizar por la injusti...