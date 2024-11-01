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La asociación Bonamiko denuncia el envenenamiento de ocho gatos que vivían en una colonia autorizada en Cuenca

La asociación Bonamiko denuncia el envenenamiento de ocho gatos que vivían en una colonia autorizada en Cuenca

La Asociación protectora sin ánimo de lucro Bonamiko APA ha denunciado a través de sus redes sociales que ocho gatos que vivían en una colonia autorizada “han sido brutalmente asesinados”. A través de un vídeo subido a Instagram la asociación lamenta lo ocurrido y ha defendido que los gatos, “no le hacían mal a nadie, que lo único que intentaban era sobrevivir” y han añadido que “no eran un problema. Estaban controlados y cuidados, no hacían nada mal, tan solo sobrevivir”. Denuncian además que” han tenido que sufrir y agonizar por la injusti...

| etiquetas: colonia felina , envenenamiento , veneno , asociación , bonamiko , cuenca
9 10 1 K 142 Abuso_Animal
2 comentarios
9 10 1 K 142 Abuso_Animal
ombresaco #1 ombresaco
no sé si tiene algo que ver, pero "Bona amiko" significa "Buen amigo" en esperanto
1 K 15
#2 Suleiman
Hijos de puta...
1 K 14

menéame