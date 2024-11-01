edición general
19 meneos
36 clics
Un asno que viene y va: el reiterado error de Cervantes en el ‘Quijote’

Un asno que viene y va: el reiterado error de Cervantes en el ‘Quijote’

El asno de Sancho desaparece en el capítulo 25 y reaparece ya en el 46, sin explicación ni motivo patente. La anomalía no podía ser sino un error del autor, y esto lleva a Cervantes a publicar, ese mismo año de 1605, una segunda edición. En ella interpola dos pasajes, uno en el capítulo 23, en el que se narra el robo del rucio a manos de uno de los galeotes liberados por don Quijote anteriormente, y otro en el capítulo 30, donde Sancho cuenta cómo recupera su burro.

| etiquetas: asno , error , cervantes , quijote
15 4 0 K 185 Libros
3 comentarios
15 4 0 K 185 Libros
#1 sald64059
Agujeros de guión
4 K 49
elTieso #2 elTieso
A ver, que escribió un tocharro a mano y con pluma en papel, cabreado como un mono porque alguien le había pisado la idea publicando una segunda parte, bastantes pocos despistes tuvo el hombre.
0 K 11
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
el editor seguro que es uno de los ascendentes de los actuales editores de Planeta, a los que les pasa lo mismo, no revisan nada y publican cualquier cosa, jejé
0 K 8

menéame