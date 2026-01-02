edición general
2 meneos
8 clics

Asia evidencia la parálisis de Europa y Norteamérica en la producción de vehículos

El Viejo Continente y Norteamérica dejan de fabricar 4,4 millones de unidades, mientras que el continente asiático produce 6 millones más que antes de la pandemia. China incrementó un 34% su producción e India ve como los consorcios automovilisticos se posicionan en ese mercado que, de momento, no apuesta por el eléctrico. También Corea y Japón elevan su producción un 6% y un 16% respectivamente. En contraste Europa bajó un 21% su producción y en Norteamerica solo México se salva de la caida, con una bajada del 7% en USA y de un 32% en Canada

| etiquetas: asia , europa , america , fabricacion , coches
1 1 1 K 5 actualidad
6 comentarios
1 1 1 K 5 actualidad
#5 Perrota
Esa era la estrategia de Renault, Volkswagen y compañía. Vender menos y ganar más.

Ahora venden menos y ganan menos. No se podía esperar…
1 K 22
javierchiclana #1 javierchiclana
"Contenido exclusivo para suscriptores":  media
0 K 19
#3 tropezon
#1 Pues yo lo he leido perfectamente, sin avisos ni trucos "porosos".

Será que yo entro muy poco en el mundo y a tu has pasado el mínimo
0 K 16
javierchiclana #4 javierchiclana
#3 Los limitadores de visitas (porosos) se saltan con "modo incógnito" (cokies limpias), como verás en la captura entré en modo incógnito, en modo normal tampoco entra. Navegador Chrome.
0 K 19
#6 tropezon *
#4 Evidentemente, ya te he dicho que no es nada de "poroso" antes.
No comprendo a donde quieres llegar con tu razonamiento.
Te tendrán cazado por ip, por visitar muchas veces Elespañol en incognito, o vete a saber por qué.

En cambio a mi, sin registrar ni leches, se me ve perfectamente:  media
0 K 16
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
"..Europa bajó un 21% su producción.."

"..bajada del 7% en USA.."

Y todos sabemos que la derecha europea que controla la UE está dando brincos de alegría con este dato por el aguinaldo-mijaga que van a recibir a costa de empobrecer a los europeos.
0 K 11

menéame