Asia evidencia la parálisis de Europa y Norteamérica en la producción de vehículos

El Viejo Continente y Norteamérica dejan de fabricar 4,4 millones de unidades, mientras que el continente asiático produce 6 millones más que antes de la pandemia. China incrementó un 34% su producción e India ve como los consorcios automovilisticos se posicionan en ese mercado que, de momento, no apuesta por el eléctrico. También Corea y Japón elevan su producción un 6% y un 16% respectivamente. En contraste Europa bajó un 21% su producción y en Norteamerica solo México se salva de la caida, con una bajada del 7% en USA y de un 32% en Canada
Ahora venden menos y ganan menos. No se podía esperar…
"..bajada del 7% en USA.."
Y todos sabemos que la derecha europea que controla la UE está dando brincos de alegría con este dato por el aguinaldo-mijaga que van a recibir a costa de empobrecer a los europeos.