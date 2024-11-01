Así son los inodoros inteligentes  

Innovación en el mundo de los inodoros. Los smart toilet, inspirados en los inodoros japoneses, ofrecen funciones como: tapa que se abre sóla al detectar movimiento, chorrito de agua con temperatura, presión y movimiento personalizables para lavado frontal y trasero, secador de aire caliente para no usar papel higiénico, calentador de asiento, luz nocturna LED, reconocimiento de la voz, sistema de autolimpieza con luz uV, control remoto, deodorización, masaje, conexión wifi y envío de notificaciones.
