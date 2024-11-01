edición general
1 meneos
23 clics

Así serían las centrales nucleares que quiere colocar en la Luna antes de 2030

Un equipo político liderado por Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos quiere instalar centrales nucleares en la Luna antes de 2030, con reactores capaces de generar hasta 100 kilovatios de energía continua en uno de los entornos más extremos conocidos. La iniciativa, sin presupuesto detallado, marca un viraje estratégico hacia la colonización energética del espacio, en plena carrera tecnológica con China. El objetivo no es solo sobrevivir en la Luna, sino dominarla.

| etiquetas: luna , nuclear
1 0 2 K -15 ciencia
7 comentarios
1 0 2 K -15 ciencia
#1 Leclercia_adecarboxylata
A ver si hay suerte con la cuarta.
0 K 20
#2 mam23
¿qué pretenden? iluminar la cara oculta de la luna?
0 K 7
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Antes de 2030", propaganda barata .
2 K 40
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 querer quiere.... Otra cosa es que las ponga
0 K 12
Tx4 #6 Tx4
#3 "La iniciativa, sin presupuesto detallado" no ofrece demasiadas garantías, la verdad
0 K 11
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Estamos casi en mayo de 2026 ... estos van a poner algo en la Luna cuando Jeff Bezos se peine con flequillo.
0 K 17

menéame