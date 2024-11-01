Así serían las centrales nucleares que quiere colocar en la Luna antes de 2030

Un equipo político liderado por Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos quiere instalar centrales nucleares en la Luna antes de 2030, con reactores capaces de generar hasta 100 kilovatios de energía continua en uno de los entornos más extremos conocidos. La iniciativa, sin presupuesto detallado, marca un viraje estratégico hacia la colonización energética del espacio, en plena carrera tecnológica con China. El objetivo no es solo sobrevivir en la Luna, sino dominarla.