Así queda el “núcleo duro” de Alvise tras su particular Vistalegre: pocas mujeres, empresarios y exintegrantes de PP, Cs y Vox

Así queda el “núcleo duro” de Alvise tras su particular Vistalegre: pocas mujeres, empresarios y exintegrantes de PP, Cs y Vox

En la nueva ejecutiva de Se Acabó la Fiesta destacan un expolicía, un exasesor de la anterior legislatura de Isabel Díaz Ayuso y varios rebotados del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El Comité Ejecutivo presentado por Luis Pérez apenas cuenta con mujeres: un total de seis entre 20 asientos, mientras que la primera no aparece hasta el puesto 12

etiquetas: alvise pérez , salf , pp , vox , ciudadanos
Supercinexin
"Pocas mujeres". Como si eso fuera lo más importante. Qué asco de social-democracia y postmodernismo, a lo que llegan a reducir "el progresismo": a que hayan más coños.

Margareth Thatcher, Esperanza Aguirre, Condoleeza Rice (ésta es negra y todo), Madeleine Albright, Victoria Nuland, Cristina Seguí, Rocío Monasterio, Macarena, IDA, Kaja Kallas...

Monta un partido con esas mujeres y ríete del Ché Guevara que era un machista, no te jode.

intotheflow
#3 La falta de representación femenina en espacios de poder es un problema estructural documentado. Señalar esta desigualdad es legítimo y necesario, no "postmodernismo".
Postmodernismo es reducir esta realidad a una simple cuestión de que "hayan más coños".

Supercinexin
#5 Conozco perfectamente el problema que mencionas y entiendo la realidad para las mujeres del llamado "techo de cristal" y muchas cosas similares. Y hay que tener ésto en cuenta.

Lo que no puedo de ningún modo tolerar es que se remarque, precisamente en un partido fascista, que "no hay mujeres" como si eso fuera un problema porque pones mujeres y entonces el partido ya mola y es guay y aceptable.

Mujeres en política hay a montones, y la inmensa mayoría de ellas o son…   » ver todo el comentario

intotheflow
#6 Precisamente, entender que la falta de mujeres en un partido fascista entra dentro de la normalidad es algo que debe ser señalado, para despistados. SALF no engaña, y sin embargo, engaña, si entiendes lo que quiero decir. Poner el foco en esa y otras cuestiones que hacen a ese partido problemático me parece adecuado porque lo retrata claramente.
"la inmensa mayoría de ellas o son derechistas o no han hecho jamás nada por cambiar..." Estaremos de acuerdo en que las mujeres pueden…   » ver todo el comentario

Olepoint
#3 Una mujer es muchísimo más que "su coño", te lo dice un hombre. Si más de un 50% de la población son mujeres, lo normal es que en un organo directivo hubiera un porcentaje similar, por puras matemáticas y pura lógica, si no lo entiéndes, háztelo mirar, tienes un problema, y grave.

Juantxi
#3 y o dejes atrás a Golda Meir, Indira Gandí, Hillary Cliton...

Mltfrtk
#3 Supongo que es difícil encontrar mujeres que quieran formar parte de un partido de becerros machistas.
Por otra parte, es importante compensar las desigualdades historicas y estructurales para que todas las personas sin importar su género tengan los mismos derechos.

GanaderiaCuantica
#3 alucino con las respuestas a tu comentario…
Próximamente: “los asesinatos de civiles en Sudán son cometidos el 100% por grupos de hombres/niños, machos... El porcentaje de asesinas es aún muy bajo, y preocupa a occidente”

devilman2
Lo mejor de cada casa... xD xD xD

wildseven23
¿Pero le acompañarán a la cárcel, o no?

Jodere
La escoria de "politicos" de varios partidos, eso es Se acabo la Fiesta.

Mark_
Alvise es ese primo tuyo lejano que en las bodas se va bebiendo los culitos de todos los cubatas que se encuentra a su paso, luego lo ves en el baño con la cartera abierta apoyada en el lavabo y más tarde vomitando como un hooligan junto al autobús de vuelta a casa.

Ahora mismo está en la fase del cubateo.

Glidingdemon
Yo antes votaba al pp, luego me cambié a NOX pero ahora con estos nombramientos votaré alpiste, aunque no se si votar al inmigrante de Vito saco de {0x1f4a9} Quiles, estoy en la duda. Que me aconsejais?

Somozano
En dos años todos habrán tarifado con todos como ocurrió con sus eurodiputados
Aún seguimos esperando esas revelaciones que derrumbarian los cimientos de Occidente que prometió sacar cuando tuviera la inmunidad europea
Y sigue repartiendo el sueldo o solo lo hizo el primer mes?
Lo único positivo, para los rojos, para mí no, es que el partido nacional pakistaní tenga eurodiputados por España


