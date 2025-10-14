Así queda el “núcleo duro” de Alvise tras su particular Vistalegre: pocas mujeres, empresarios y exintegrantes de PP, Cs y Vox

En la nueva ejecutiva de Se Acabó la Fiesta destacan un expolicía, un exasesor de la anterior legislatura de Isabel Díaz Ayuso y varios rebotados del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El Comité Ejecutivo presentado por Luis Pérez apenas cuenta con mujeres: un total de seis entre 20 asientos, mientras que la primera no aparece hasta el puesto 12
Margareth Thatcher, Esperanza Aguirre, Condoleeza Rice (ésta es negra y todo), Madeleine Albright, Victoria Nuland, Cristina Seguí, Rocío Monasterio, Macarena, IDA, Kaja Kallas...
Monta un partido con esas mujeres y ríete del Ché Guevara que era un machista, no te jode.
Postmodernismo es reducir esta realidad a una simple cuestión de que "hayan más coños".
Lo que no puedo de ningún modo tolerar es que se remarque, precisamente en un partido fascista, que "no hay mujeres" como si eso fuera un problema porque pones mujeres y entonces el partido ya mola y es guay y aceptable.
Mujeres en política hay a montones, y la inmensa mayoría de ellas o son… » ver todo el comentario
"la inmensa mayoría de ellas o son derechistas o no han hecho jamás nada por cambiar..." Estaremos de acuerdo en que las mujeres pueden… » ver todo el comentario
Por otra parte, es importante compensar las desigualdades historicas y estructurales para que todas las personas sin importar su género tengan los mismos derechos.
Próximamente: “los asesinatos de civiles en Sudán son cometidos el 100% por grupos de hombres/niños, machos... El porcentaje de asesinas es aún muy bajo, y preocupa a occidente”
Ahora mismo está en la fase del cubateo.
Aún seguimos esperando esas revelaciones que derrumbarian los cimientos de Occidente que prometió sacar cuando tuviera la inmunidad europea
Y sigue repartiendo el sueldo o solo lo hizo el primer mes?
Lo único positivo, para los rojos, para mí no, es que el partido nacional pakistaní tenga eurodiputados por España