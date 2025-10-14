Así queda el “núcleo duro” de Alvise tras su particular Vistalegre: pocas mujeres, empresarios y exintegrantes de PP, Cs y Vox

En la nueva ejecutiva de Se Acabó la Fiesta destacan un expolicía, un exasesor de la anterior legislatura de Isabel Díaz Ayuso y varios rebotados del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El Comité Ejecutivo presentado por Luis Pérez apenas cuenta con mujeres: un total de seis entre 20 asientos, mientras que la primera no aparece hasta el puesto 12