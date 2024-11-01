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Así es el poder militar del Ejército de Cuba: ¿cuántos soldados, aviones, carros de combate y barcos tienen las FAR?
Un análisis detallado del ejército cubano: cifras reales de tropas, tanques, cazas y buques, su capacidad para resistir en un conflicto prolongado y los retos que enfrenta ante un ataque como el de Estados Unidos.
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:
cuba
,
fuerzas armadas
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#1
calde
*
Aquí está la inmoralidad del régimen imperialista de estados unidos, y que se nos traslada habitualmente por la prensa manipuladora:
No contemos tanques, contemos personas.
Porque no se trata de quién es más fuerte, sino de justicia. Qué derecho tiene EEUU a atacar a Gaza, Cuba, Irán o Venezuela?
Y el colmo de esa manipulación es que si esos países se defienden, aún les llaman terroristas.
Los estados terroristas son EEUU e Israel.
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#3
TipejoGuti
#1
Batista contaba con el ejercito de Cuba y el de USA para defender "su burdel" ... y no pudo.
Ganar una guerra es fácil, pero más fácil aun es perder la paz.
Si caigo en el camino
hagan cantar mi fusil
y ensánchenle su destino
porque no debe morir.
Si caigo en el camino,
como puede suceder,
que siga el canto mi amigo
cumpliendo con su deber.
0
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#2
exeware
Sin combustible....
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#4
ixo
Los terroristas estadounidenses vencerán, pero no convencerán.
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8
#5
encurtido
EEUU contra el ejército cubano tarda unos días.
El problema de EEUU es cuando tras derrocar un régimen, el país invadido se vuelve incontrolable con guerras tribales y señores de la guerra campando a sus anchas.
Pero Cuba en mi opinión sería un Puerto Rico 2.0. Casi todos los cubanos tienen familiares en EEUU y la población en general no vería mal el cambio.
0
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No contemos tanques, contemos personas.
Porque no se trata de quién es más fuerte, sino de justicia. Qué derecho tiene EEUU a atacar a Gaza, Cuba, Irán o Venezuela?
Y el colmo de esa manipulación es que si esos países se defienden, aún les llaman terroristas.
Los estados terroristas son EEUU e Israel.
Ganar una guerra es fácil, pero más fácil aun es perder la paz.
Si caigo en el camino
hagan cantar mi fusil
y ensánchenle su destino
porque no debe morir.
Si caigo en el camino,
como puede suceder,
que siga el canto mi amigo
cumpliendo con su deber.
El problema de EEUU es cuando tras derrocar un régimen, el país invadido se vuelve incontrolable con guerras tribales y señores de la guerra campando a sus anchas.
Pero Cuba en mi opinión sería un Puerto Rico 2.0. Casi todos los cubanos tienen familiares en EEUU y la población en general no vería mal el cambio.