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Así es el poder militar del Ejército de Cuba: ¿cuántos soldados, aviones, carros de combate y barcos tienen las FAR?

Así es el poder militar del Ejército de Cuba: ¿cuántos soldados, aviones, carros de combate y barcos tienen las FAR?

Un análisis detallado del ejército cubano: cifras reales de tropas, tanques, cazas y buques, su capacidad para resistir en un conflicto prolongado y los retos que enfrenta ante un ataque como el de Estados Unidos.

| etiquetas: cuba , fuerzas armadas
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5 comentarios
4 0 0 K 59 actualidad
calde #1 calde *
Aquí está la inmoralidad del régimen imperialista de estados unidos, y que se nos traslada habitualmente por la prensa manipuladora:

No contemos tanques, contemos personas.

Porque no se trata de quién es más fuerte, sino de justicia. Qué derecho tiene EEUU a atacar a Gaza, Cuba, Irán o Venezuela?

Y el colmo de esa manipulación es que si esos países se defienden, aún les llaman terroristas.

Los estados terroristas son EEUU e Israel.
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TipejoGuti #3 TipejoGuti
#1 Batista contaba con el ejercito de Cuba y el de USA para defender "su burdel" ... y no pudo.
Ganar una guerra es fácil, pero más fácil aun es perder la paz.


Si caigo en el camino
hagan cantar mi fusil
y ensánchenle su destino
porque no debe morir.

Si caigo en el camino,
como puede suceder,
que siga el canto mi amigo
cumpliendo con su deber.
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#2 exeware
Sin combustible....
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ixo #4 ixo
Los terroristas estadounidenses vencerán, pero no convencerán. :peineta:
0 K 8
#5 encurtido
EEUU contra el ejército cubano tarda unos días.

El problema de EEUU es cuando tras derrocar un régimen, el país invadido se vuelve incontrolable con guerras tribales y señores de la guerra campando a sus anchas.

Pero Cuba en mi opinión sería un Puerto Rico 2.0. Casi todos los cubanos tienen familiares en EEUU y la población en general no vería mal el cambio.
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menéame