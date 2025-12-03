edición general
Así logró la ingeniera Michela Muñoz convertirse en la primera española contratada por la NASA: "En EEUU se reconoce el trabajo duro"

La ingeniera y científica madrileña Michela Muñoz Fernández trabaja en la NASA, y no precisamente por casualidad. Desde que era muy pequeña, se propuso llegar a la agencia.

Huginn #1 Huginn
"En EEUU se reconoce el trabajo duro"
Estoy tan cansado de las simplificaciones...
tusitala #6 tusitala
#1 Sí, es un poco falacia retrospectiva.
Como he conseguido llegar, miro hacia atrás y asumo que seguí un camino bien trazado para llegar donde estoy.
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
#1 En España se trabaja duro pero no se reconoce es la otra interpretacion de sus palabras.
Huginn #4 Huginn
#2 A veces sí, a veces no. Como en EEUU.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#4 "Lo que me encanta de EEUU es que si trabajas duro, te valoran y te dan oportunidades. Yo no conocía a nadie, me seleccionaron para hacer el doctorado en Caltech y me contrataron en el JPL por mi currículo, por mis méritos y porque veían mi potencial"

Aqui si no conoces a alguien que te enchufe o seas hija de...lo tienes jodido. Y en el fondo sabes que es asi.
Huginn #15 Huginn
#9 Acabas de hacer otra simplificación. Y en el fondo sabes que es así.
sotillo #12 sotillo
#9 Aquí y para empezar hay gente muy buena que no le llaman de Caltech y si le llaman no tiene dinero para irse
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#12
"Me gustaba la electrónica pero como yo quería trabajar en la NASA, me fui a la Universidad Internacional del Espacio, en Estrasburgo, con una beca de la ESA, para hacer un máster en estudios espaciales. Como parte de ese máster pude investigar en el JPL de la NASA con una beca". Al mismo tiempo, un profesor americano la animó a doctorarse a EEUU, y fue admitida en el Instituto de Tecnología de California (Caltech): "Fue increíble trabajar con gente tan brillante, y a la vez, muy sencilla. Ves a un científico en pantalón corto y chanclas y no te imaginas que es un Nobel, o te encuentras con Stephen Hawking por el pasillo".

Si hubieses leido el articulo...
UnoYDos #8 UnoYDos
#1 Que se lo digan a la gente con 3 trabajos y que siguen sin llegar a final de mes.
sotillo #10 sotillo
#1 Es que es mentira o una verdad a medias
#3 code2011
"En EEUU si enfermas y no tienes dinero te mueres".
fofito #5 fofito
Que le cuenten a eso a los miles que llevan años haciendo las tareas más duras ,peor remuneradas y valoradas...y que ahora están siendo secuestrados por el ICE y deportados a terceros países para perderse en alguna prisión salvadoreña.
have_a_nice_day #7 have_a_nice_day
Estados Unidos como sociedad es ligeramente mejor que Afganistán o Eritrea
#11 pirat
Claro, cualquiera puede permitirse ir allí a estudiar o lo que sea...
