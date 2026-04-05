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Así se hacen los auténticos miguelitos de La Roda: la historia de uno de los pasteles más icónicos de España

Así se hacen los auténticos miguelitos de La Roda: la historia de uno de los pasteles más icónicos de España

Este dulce ha convertido a un pequeño pueblo de Castilla‑La Mancha en parada obligatoria para los que viajan por la A‑31 (Autovía de Alicante)

| etiquetas: miguelito , roda , alicante
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3 comentarios
13 3 0 K 205 cultura
Herumel #1 Herumel
Mi debilidad son los de "La Moderna" aun que los "Gaymon" tambien están bien.... los "Ruiz" bajan mucho, ahora compras tartas allí enormes por 20€ y tienes para 30 raciones.
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ccguy #3 ccguy
#1 wait... Hay miguelitos que no sean ruiz?
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karlos_ #2 karlos_
La ultima vez que pare y queria comprar, todos tenían "palma" y me fui sin ellos.

Alguna marca sin grasas de palma?
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menéame