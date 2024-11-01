Así es Gaitana, la candidata creada con IA que competirá en las elecciones indígenas de Colombia

Colombia tendrá una nueva candidata creada con inteligencia artificial (IA) que, de ganar las elecciones, podría influir de manera significativa en la representación de los pueblos originarios del país. Su nombre es Gaitana y aparecerá en las papeletas como postulante independiente en las circunscripciones especiales indígenas durante el proceso democrático que se celebrará el 8 de marzo.