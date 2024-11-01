edición general
Así es Gaitana, la candidata creada con IA que competirá en las elecciones indígenas de Colombia

Colombia tendrá una nueva candidata creada con inteligencia artificial (IA) que, de ganar las elecciones, podría influir de manera significativa en la representación de los pueblos originarios del país. Su nombre es Gaitana y aparecerá en las papeletas como postulante independiente en las circunscripciones especiales indígenas durante el proceso democrático que se celebrará el 8 de marzo.

#5 Pitchford
Igual es que a los humanos que se han ido presentando ya se los han cargado..
pepel #3 pepel
A ver cuando hacen una Feijoa, o una Abascala.
Pacman #9 Pacman
No nos riamos, que AlbanIA ya le ha dado un ministerio a la inteligencia artificial
es.wikipedia.org/wiki/Diella

Aquí deberiamos probar. A peor no ibamos a ir, eso seguro.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Ya empieza la fiesta.

A saber que oscuro grupo está detrás de esta estúpida propuesta.
pip #4 pip
Muy poco precisa ha de ser una ley electoral para que permita presentar un software como candidato. ¿Puede presentarse un gato también?
Fisionboy #6 Fisionboy
Suena a un fulano con ChatGPT.
MJDeLarra #8 MJDeLarra
Que la voten los de clan!
#2 Beltza01
Bonita troleada.
#7 esInvierno
Y con todo, los posible votantes tienen más luces que los de alvise
