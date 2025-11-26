·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11807
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
9718
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
5242
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
4855
clics
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas
4608
clics
Tortilla pal concurso
más votadas
621
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
545
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
485
Un juzgado condena al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros por la venta de un ‘goya’ de su familia
499
Feijóo regó de dinero público a la presidenta de la empresa de su hermana a través de Javier Negre
465
Ayuso se supera y saca a ETA... en la presentación del plan invernal de carreteras
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
94
clics
Así funcionaba una fábrica de webs baratas con el coladero del kit digital: “Me pagaban 61 céntimos por cada web, pero dejaron de hacerlo”
Parte de la subvención millonaria para digitalizar negocios de autónomos acabó pagando a trabajadores de otros países, como Venezuela, con sueldos de menos de 350 euros mensuales que ahora intentan cobrar
|
etiquetas
:
kit digital
,
red
,
punto
,
es
3
1
1
K
23
tecnología
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
23
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
enriquefriki
Estas cosas suceden por que al frente de Red.es históricamente la han dirigido personas muy incompetentes.
0
K
12
#2
enriquefriki
Ah...¿y saben por que la empresa tenía y tiene domicilio social en las Islas Canarias? Por el tema del IGIC. De esta forma los receptores del Kit Digital no tenían que pagar el IVA peninsular pero si el insular correspondiente al bono concedido por Red.es.
0
K
12
#3
strike5000
Hay dinero público, hay corrupción.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente