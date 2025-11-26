edición general
Así funcionaba una fábrica de webs baratas con el coladero del kit digital: “Me pagaban 61 céntimos por cada web, pero dejaron de hacerlo”

Parte de la subvención millonaria para digitalizar negocios de autónomos acabó pagando a trabajadores de otros países, como Venezuela, con sueldos de menos de 350 euros mensuales que ahora intentan cobrar

enriquefriki #1 enriquefriki
Estas cosas suceden por que al frente de Red.es históricamente la han dirigido personas muy incompetentes.
enriquefriki #2 enriquefriki
Ah...¿y saben por que la empresa tenía y tiene domicilio social en las Islas Canarias? Por el tema del IGIC. De esta forma los receptores del Kit Digital no tenían que pagar el IVA peninsular pero si el insular correspondiente al bono concedido por Red.es.
strike5000 #3 strike5000
Hay dinero público, hay corrupción.
