Así fueron las brutales y sistemáticas formas de represión del franquismo

La represión –que se configuró como un elemento constitutivo del nuevo régimen, esencial para su supervivencia– consistió principalmente en la eliminación física de una parte de los republicanos y opositores al régimen. El nuevo régimen se caracterizó por la militarización de la política y del orden público, por la dirección económica de las oligarquías, por una durísima represión sobre los vencidos y sus familias. La represión consistió principalmente en la eliminación física de una parte de los republicanos y opositores al régimen.