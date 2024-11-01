Un correo con una amenaza provocó el desalojo de la Universidad de Las Palmas: «Voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible»

«Soy canario e integrante del grupo 764 y hoy ire a hacer una masacre en la ULPGC para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidare como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanas y asi Ilevar al despertar de la raza Guanche atlante y la independencia de Taknara.Revindico al MPAIAC que a pesar de haber sido de izquierda fueron los unicos que supieron dar la lucha por la supervivencia de nuestra raza Guanche superior"¡Desde Canarias se levantara la Nueva Atlantida ¡Viva Canarias Libre y Salve Achaman-Satanas!»
| etiquetas: universidad , las palmas , fusilar , godos , nueva atlántida
red terrorista satánica neonazi descentralizada
¡y de Caravanchel!
P.S. Madre la pedrá que llevan algunos (los satánicos esos)
No way
No me jodas de q hay gente q de verdad....
O may cat
Ah, no, espera...
Lol
No, en serio, suena a coña q se le ha ido a alguien de las manos.....
Bueno....
... realmente a eso sonaria a coña q se ha ido de las manos en los 90 o 200x 201x...
Hoy ya es para tomarte en serio cualquier majaderia.... mira donde esta Trump...
Vienen a bizkaia y nos roban el trabajo, se follan a nuestras mujeres y arrasan con las setas.
Tambien habia mujeres por medio, en el ambito laboral y, lo de las setas, es una coña tipica.
Otra cosa es el que viene de tierras peninsulares con aires de grandeza como si estuviera visitando una tierra llena de tribus indígenas, con esos, nuestro comportamiento es bastante diferente.
es.wikipedia.org/wiki/Godos_(Oviedo)
Primero vinieron a los ovetenses, pero yo no me queje pq no se perdia nada.
Despues vinieron a por....
(Me adhiero a los piques locales rapidamente)
Mándate a mudar!