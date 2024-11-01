Un correo con una amenaza provocó el desalojo de la Universidad de Las Palmas: «Voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible»

«Soy canario e integrante del grupo 764 y hoy ire a hacer una masacre en la ULPGC para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidare como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanas y asi Ilevar al despertar de la raza Guanche atlante y la independencia de Taknara.Revindico al MPAIAC que a pesar de haber sido de izquierda fueron los unicos que supieron dar la lucha por la supervivencia de nuestra raza Guanche superior"¡Desde Canarias se levantara la Nueva Atlantida ¡Viva Canarias Libre y Salve Achaman-Satanas!»