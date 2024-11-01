edición general
Un correo con una amenaza provocó el desalojo de la Universidad de Las Palmas: «Voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible»

«Soy canario e integrante del grupo 764 y hoy ire a hacer una masacre en la ULPGC para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidare como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanas y asi Ilevar al despertar de la raza Guanche atlante y la independencia de Taknara.Revindico al MPAIAC que a pesar de haber sido de izquierda fueron los unicos que supieron dar la lucha por la supervivencia de nuestra raza Guanche superior"¡Desde Canarias se levantara la Nueva Atlantida ¡Viva Canarias Libre y Salve Achaman-Satanas!»

capitan__nemo
es.wikipedia.org/wiki/764_(organización)
red terrorista satánica neonazi descentralizada
HeilHynkel
#6

¡y de Caravanchel!

P.S. Madre la pedrá que llevan algunos (los satánicos esos)
ostiayajoder
#6 :-O

No way

No me jodas de q hay gente q de verdad....

O may cat
DrToxic
Gordofobia de manual.

Ah, no, espera...
Garbns
Había algún examen planeado para hoy?
pitercio
Cuando le agarren saldrá a la luz que su padre es de Murcia y su madre de Badajoz.
calde
Bueno, yo mientras no coja el avión para saltar el charco, estoy tranquilo... :troll:
Tensk
Menos mal que soy suevo :roll:
electroman
Puto amo!
ostiayajoder
Putos godos.

Lol

No, en serio, suena a coña q se le ha ido a alguien de las manos.....

Bueno....

... realmente a eso sonaria a coña q se ha ido de las manos en los 90 o 200x 201x...

Hoy ya es para tomarte en serio cualquier majaderia.... mira donde esta Trump...
plutanasio
#2 a mí me han llamado colono en las palmas. Pero también había una tía de por medio
ostiayajoder
#4 Yo eso he dicho con los giputxis algun vez:

Vienen a bizkaia y nos roban el trabajo, se follan a nuestras mujeres y arrasan con las setas.

Tambien habia mujeres por medio, en el ambito laboral y, lo de las setas, es una coña tipica.
egon_
#4 Si te llamaron colono en GRAN CANARIA a saber el motivo, aqui viven muchos peninsulares y se les respeta como al que más.

Otra cosa es el que viene de tierras peninsulares con aires de grandeza como si estuviera visitando una tierra llena de tribus indígenas, con esos, nuestro comportamiento es bastante diferente.
yarkyark
#2 Bueno, mataría a los godos, espero que al resto de asturianos no.

es.wikipedia.org/wiki/Godos_(Oviedo)
ostiayajoder
#5 Como siempre:

Primero vinieron a los ovetenses, pero yo no me queje pq no se perdia nada.

Despues vinieron a por....

(Me adhiero a los piques locales rapidamente)
CharlesBrowson
Mucho sol en la cabeza del muyayo, menos vacilar en la playa y más empollar
egon_
#9 Por comentarios como este aparecen las personas como las de la noticia.

Mándate a mudar!
menéame