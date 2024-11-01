edición general
Así explica ‘The Witcher’ el cambio de Henry Cavill por Liam Hemsworth como Geralt: ¿tiene sentido?

Netflix podría haber optado por no tratar en ningún momento el cambio de actor. No es la primera vez que algo así sucede y no suele ser necesario darle mayor peso dentro de la historia. Sin embargo, The Witcher temporada 4 encontró la manera de justificar el cambio de Henry Cavill por Liam Hemsworth de una manera orgánica que, eso sí, también ha levantado polémica en redes sociales.

Pacman #1 Pacman
Lo hizo un mago?

/Lucy Lawless
WcPC #5 WcPC
#1 No lo has leído.
#10 wendigo
Pues oye, no me parece mal la historia que han montado. No llega al summun de la tía del príncipe de bel air, pero se acerca :troll:

Saludos
Lenari #3 Lenari
Pues a mí no me cuadra ni uno ni otro.

El actor debiera tener más aspecto de mercenario, de alguien habilidoso y carismático, pero con aspecto de tener que buscarse la vida. Alguien más en el estilo de Humphrey Bogart, tanto Cavill como Hemsworth son los clásicos galanes de Hollywood.
#9 Jodere
Uno es un actor consagrado y el otro el hermano de un actor.
WcPC #11 WcPC
#8 Yo es que solo lo vi en "los juegos del hambre" y ahí parece rubio...
No rubio platino, pero si castaño muy claro..  media
buronix #2 buronix
Madre que estupidez.
alcama #7 alcama
Es la primera serie que no aguanté el primer episodio. Y mira que he jugado a los juegos y .e gustan
Olepoint #4 Olepoint
xD xD xD xD xD xD xD ¡¡¡ Nadie nota el ridículo cuando a un "morenaco" le encasquetan una pelambrera rubiaca que no le pega ni con cola !!!
WcPC #6 WcPC *
#4 Cavill es moreno, el nuevo es rubio...
¿Supongo que hablas de Cavill cuando dices que no le pegaba la peluca?
PD: Se supone que no es rubia, sino que el pelo blanco sale por las drogas que toma para convertirse en Witcher...
Es, algo así, como un tinte...
¿Mágico?
No tiene porque "pegarle".
Olepoint #8 Olepoint
#6 Liam Hemsworth tiene de rubio lo que un servidor de bombero, ambos quedan ridículos con las pelucas rubias.  media
