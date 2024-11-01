edición general
3 meneos
49 clics
Así era Sevilla en el año 1700

Así era Sevilla en el año 1700  

Historia narrada de Sevilla en el siglo XVIII apoyada en ilustraciones y animaciones generativas.

| etiquetas: sevilla , 1700 , xviii , historia
3 0 2 K 28 cultura
sin comentarios
3 0 2 K 28 cultura

menéame