El asesinato de un activista de extrema derecha aviva las tensiones en Francia (Eng)

El Gobierno francés acusó el lunes a la extrema izquierda de ser en parte responsable del asesinato de un activista de extrema derecha la semana pasada. La víctima, Quentin Deranque, de 23 años, era descrito como activista vinculado a grupos de la derecha o de extrema derecha, incluido el colectivo Collectif Némésis y otras organizaciones nacionalistas o identitarias, según medios franceses e internacionales. Su muerte ocurrió tras un enfrentamiento violento entre grupos rivales de derecha y antifascistas / extrema izquierda en Lyon.

Dene #5 Dene
O sea, un fascista violento va a una pelea y acaba la cosa mal ... lo mismo podía acabar así que podía acabar con este tipo matando a otro con otra banderita.. y la culpa es de ...? de todos los gilipollas que van a una quedada a matarse, lleven la banderita que lleven.
lo realmente grave hubiera sido que se hubieran cargado a alguien que simplemente pasaba por allí
a todos estos bobos violentos lo mejor sería meterlos en la cupula del trueno y que quede solo uno. y ese, al trullo
manbobi #1 manbobi
Yo soy racista, supremacista y neonazi.
Yo estoy en contra de eso.
Los extremos de tocan!
TipejoGuti #16 TipejoGuti *
#1 Soy humanista, antifascista y demócrata.
Yo tb estoy en contra de esto.
Y un carajo que los extremos se toquen, fascismo es la muerte de la democracia y no se lo puede dejar pasar.
Pero ese chaval tenía que estar en la cárcel, no en el cementerio. El enemigo, salvo que tenga más de mil millones, siempre es una idea y no una persona.
g3_g3 #11 g3_g3
Viñeta del Charlie Hebdo  media
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 la demostración práctica la tienes en este hilo.
#6 Almirantecaraculo
Netflix se ha pasado de realista con la promoción de Salvador, lo nuevo de Luis Tosar.
#4 LunaTiko
Quien siembra vientos recoge tempestades
Anfiarao #2 Anfiarao
Refrenaros los comentarios que si no esto va a ser una lluvia de strikes

:troll:
Pablosky #7 Pablosky *
#2 hombre, todos sabemos que matar personas está mal.

Luego ves las fotos del muerto en Reddit, con una esvástica nazi en el brazo, y entonces te entra la duda de que se le pueda calificar de “persona”…

Por cierto, toda esa gente de derechas que dice que “los nazis son socialistas ya que “socialista” está en el nombre del partido” ¿no defenderán a un nazi ahora, verdad?
:troll:
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#7 seguro que era una esvastica nazi? A ver si es que era muy fan de la cultura hinduista, que nos conocemos y a algunos les gusta catalogar rápidamente …
themarquesito #13 themarquesito
#7 Un individuo que pertenecía a un movimiento monárquico en Francia, o seas que podemos asegurar que no era el lápiz más afilado del estuche
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#7 entonces está bien que hayan matado a este tipo?
#15 MenéameParaLosFascistas
#2 El único nazi bueno es el nazi...
TipejoGuti #17 TipejoGuti
#15 ...arrepentido que paga sus deudas con la sociedad.
Completamente de acuerdo :-D
arturios #8 arturios
algo falla en tu razonamiento, adivina el que...
TipejoGuti #18 TipejoGuti
#8 te faltó el referente, ¿El razonamiento de quien? Joe que intriga...
Herrerii #10 Herrerii *
Cuando muere alguien de extrema derecha es un asesinato político, pero cuando muere alguien de izquierdas se lo merecía por zurdo hijo de puta.

Asi piensa la derecha.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Pensaba que los fascistas de extrema izquierda eran seres de luz. Que cosas...
