El asesinato de un activista de extrema derecha aviva las tensiones en Francia (Eng)

El Gobierno francés acusó el lunes a la extrema izquierda de ser en parte responsable del asesinato de un activista de extrema derecha la semana pasada. La víctima, Quentin Deranque, de 23 años, era descrito como activista vinculado a grupos de la derecha o de extrema derecha, incluido el colectivo Collectif Némésis y otras organizaciones nacionalistas o identitarias, según medios franceses e internacionales. Su muerte ocurrió tras un enfrentamiento violento entre grupos rivales de derecha y antifascistas / extrema izquierda en Lyon.