El asesinato de un activista de extrema derecha aviva las tensiones en Francia (Eng)

El Gobierno francés acusó el lunes a la extrema izquierda de ser en parte responsable del asesinato de un activista de extrema derecha la semana pasada. La víctima, Quentin Deranque, de 23 años, era descrito como activista vinculado a grupos de la derecha o de extrema derecha, incluido el colectivo Collectif Némésis y otras organizaciones nacionalistas o identitarias, según medios franceses e internacionales. Su muerte ocurrió tras un enfrentamiento violento entre grupos rivales de derecha y antifascistas / extrema izquierda en Lyon.
lo realmente grave hubiera sido que se hubieran cargado a alguien que simplemente pasaba por allí
a todos estos bobos violentos lo mejor sería meterlos en la cupula del trueno y que quede solo uno. y ese, al trullo
Yo estoy en contra de eso.
Los extremos de tocan!
Yo tb estoy en contra de esto.
Y un carajo que los extremos se toquen, fascismo es la muerte de la democracia y no se lo puede dejar pasar.
Pero ese chaval tenía que estar en la cárcel, no en el cementerio. El enemigo, salvo que tenga más de mil millones, siempre es una idea y no una persona.
Luego ves las fotos del muerto en Reddit, con una esvástica nazi en el brazo, y entonces te entra la duda de que se le pueda calificar de “persona”…
Por cierto, toda esa gente de derechas que dice que “los nazis son socialistas ya que “socialista” está en el nombre del partido” ¿no defenderán a un nazi ahora, verdad?
Completamente de acuerdo
Asi piensa la derecha.