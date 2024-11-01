edición general
3 meneos
16 clics
¿Por qué los ascensores tienen espejos?

¿Por qué los ascensores tienen espejos?

Desde que apareció el primer ascensor público en una tienda de Nueva York de 1857, la colocación de un espejo en el interior de la cabina responde a un cúmulo de circunstancias, todas de sentido más bien práctico, aunque pudiera parecer que tienen más que ver con la estética. Los espejos permiten ver lo que hacen todos tus compañeros de viaje en el ascensor. Por eso resultan muy útiles para detectar robos o predecir asaltos y disuaden a las personas a llevar a cabo contactos físicos indeseados o perpetrar actos de vandalismo.

| etiquetas: ascensores , espejos
3 0 0 K 41 cultura
10 comentarios
3 0 0 K 41 cultura
Comentarios destacados:    
sorrillo #2 sorrillo
Posiblemente reduzcan la claustrofobia.

El ascensor aparenta ser más grande de lo que es.
6 K 79
alfema #4 alfema
#2 Yo es la razón que presuponía desde hace tiempo.
0 K 11
Apotropeo #10 Apotropeo
#2 el de mi casa es tan pequeño que no entró el espejo
0 K 7
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 La gente va de "fisna", pero todos saben cual es la verdad, por mucho que lo intenten ocultar.
1 K 27
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Para petar granos, de toda la vida.
1 K 27
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Es exactamente para eso. Me alegra ver que el primer comentario ya lo pone.
1 K 27
Rokadas98 #7 Rokadas98
Eso es por los vampiros, como los vampiros no se reflejan y los espejos así subes o bajas en ascensor sin ningún problema.
1 K 19
#8 wendigo
#7 Por eso los vampiros son fit y siempre usan las escaleras

Saludos
0 K 10
Mltfrtk #9 Mltfrtk
Yo tengo miedo a que se rompa el suelo del ascensor y me agarro con las manos en los laterales, como si tuviera Ia fuerza suficiente para aguantar mi peso :shit:
0 K 13
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Para mirarte mientras te masturbas.
0 K 9

menéame