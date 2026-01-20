edición general
El arzobispo militar de EEUU recuerda a las tropas que es "moralmente aceptable" desobedecer órdenes como ocupar Groenlandia

Timothy Broglio, el arzobispo de la diócesis católica del Ejército de Estados Unidos, ha recordado a las tropas del país que es "moralmente aceptable desobedecer" órdenes que son, precisamente, moralmente cuestionables. Broglio hizo estas declaraciones en la BBC este domingo en una entrevista en la que se habló de Groenlandia, Venezuela o la agresiva cruzada contra los inmigrantes especialmente en Mineápolis, donde Trump baraja el despliegue de militares.

7 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Arzobispo woke
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Lo podemos intercambiar por el de Oviedo. xD
comadrejo #5 comadrejo *
#2 Hay que luchar por el cliente.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Uno que acaba en El Salvador ... en paños menores. :roll:
Dramaba #7 Dramaba
#1 Arzobispo... menores... :roll:
#4 Grahml
No es "moralmente aceptable" desobedecer órdenes.

Las tropas estadounidenses tienen el deber de rechazar órdenes claramente ilegales.

No es algo “opcional”, es obligatorio cuando la ilegalidad es manifiesta.

www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/05/USA-Law-of-War-M


Aquí imagen inspiradora  media
comadrejo #6 comadrejo
#4 Solo se aplica a lo que el comandante en jefe de los eeuu considere enemigo. :troll:
