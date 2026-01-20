El arzobispo militar de EEUU recuerda a las tropas que es "moralmente aceptable" desobedecer órdenes como ocupar Groenlandia

Timothy Broglio, el arzobispo de la diócesis católica del Ejército de Estados Unidos, ha recordado a las tropas del país que es "moralmente aceptable desobedecer" órdenes que son, precisamente, moralmente cuestionables. Broglio hizo estas declaraciones en la BBC este domingo en una entrevista en la que se habló de Groenlandia, Venezuela o la agresiva cruzada contra los inmigrantes especialmente en Mineápolis, donde Trump baraja el despliegue de militares.