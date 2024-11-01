edición general
Artistas como Susan Sarandon, Mark Ruffalo y cargos electos progresistas lanzan una campaña contra la asfixia de Trump a Cuba

La iniciativa Let Cuba Live! denuncia que el objetivo del presidente de EEUU es "la hambruna masiva y el sufrimiento humano en Cuba" y plantea "una gran movilización en todo el país contra este ataque contra Cuba"

powernergia #1 powernergia
Por aquí hay un par de ellos para los que está "asfixia" (embargo, bloqueo, obstrucción,estrangulamiento económico...) No existe.
autonomator #5 autonomator *
Y cualquiera con un poco de dignidad y benevolencia.
Lo que está perpetrando EEUU es un crimen lesa humanidad a la vista de todos.
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman *
Cuidado con Mark Ruffalo que como se enfade y se ponga de color verde la puede llegar a liar muy parda :-D
Veelicus #2 Veelicus
progresistas... para lo que es EEUU puede ser, pero hasta ahi
ixo #6 ixo
La UE y España en particular deberían estar levantando la voz ante lo que es un evidente ataque estadounidense contra Cuba y sus ciudadanos.
#4 Febrero2027
¿ Y de pedir elecciones libres y democráticas en la isla no se acuerdan?
