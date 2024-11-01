·
Artistas como Susan Sarandon, Mark Ruffalo y cargos electos progresistas lanzan una campaña contra la asfixia de Trump a Cuba
La iniciativa Let Cuba Live! denuncia que el objetivo del presidente de EEUU es "la hambruna masiva y el sufrimiento humano en Cuba" y plantea "una gran movilización en todo el país contra este ataque contra Cuba"
#1
powernergia
Por aquí hay un par de ellos para los que está "asfixia" (embargo, bloqueo, obstrucción,estrangulamiento económico...) No existe.
5
K
57
#5
autonomator
*
Y cualquiera con un poco de dignidad y benevolencia.
Lo que está perpetrando EEUU es un crimen lesa humanidad a la vista de todos.
1
K
22
#3
TheIpodHuman
*
Cuidado con Mark Ruffalo que como se enfade y se ponga de color verde la puede llegar a liar muy parda
0
K
14
#2
Veelicus
progresistas... para lo que es EEUU puede ser, pero hasta ahi
0
K
11
#6
ixo
La UE y España en particular deberían estar levantando la voz ante lo que es un evidente ataque estadounidense contra Cuba y sus ciudadanos.
0
K
8
#4
Febrero2027
¿ Y de pedir elecciones libres y democráticas en la isla no se acuerdan?
0
K
7
Lo que está perpetrando EEUU es un crimen lesa humanidad a la vista de todos.