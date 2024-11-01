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La artista española Alicia Framis presenta libro y la IA con la que se ha casado

La artista española Alicia Framis presenta libro y la IA con la que se ha casado

El proyecto Hybrid Couple, de Alicia Framis explora la convivencia afectiva con una inteligencia artificial en una sociedad marcada por la soledad, para llevarlo a cabo se ha casado en Holanda con AiLex Sibouwlingen, un holograma inteligente e interactivo entrenado a partir de perfiles de relaciones y amistades pasadas de la propia artista.

| etiquetas: alicia framis , ia , hybrid couple
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3 comentarios
2 1 0 K 21 actualidad
cromax #1 cromax *
Puede presentar libro también su psiquiatra con lo que opina del caso.
Igual es más interesante. :troll:
EDIT: Soy consciente de que es una especie de performance.
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#3 laruladelnorte
Con un gran sentido del humor, Framis comenta: “Pues eso, no pierde memoria, es limpio, no es violento, es fiel… bueno, tiene unas cosas fantásticas, pero no tiene cuerpo, de momento, ni capacidad de decisión y autonomía propia”.

Ni te come la oreja,ni te calienta los pies,ni...ni...ni... :foreveralone:
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#2 pirat
¿ corina manchada ?
mueca joker
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menéame