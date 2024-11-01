La artista española Alicia Framis presenta libro y la IA con la que se ha casado

El proyecto Hybrid Couple, de Alicia Framis explora la convivencia afectiva con una inteligencia artificial en una sociedad marcada por la soledad, para llevarlo a cabo se ha casado en Holanda con AiLex Sibouwlingen, un holograma inteligente e interactivo entrenado a partir de perfiles de relaciones y amistades pasadas de la propia artista.
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Igual es más interesante.
EDIT: Soy consciente de que es una especie de performance.
Ni te come la oreja,ni te calienta los pies,ni...ni...ni...
mueca joker