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Artabán: Cristo en la cruz  

El Paso Crucificado P9023 incluye canastilla dorada, candelabros de guardabrisas, faldones burdeos y un Cristo con potencias. La esencia cofrade hecha juguete.

| etiquetas: artaban , cristo , cruz , semana , santa , cofrade
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5 comentarios
1 1 0 K 25 gilipolleces
Moderdonia #2 Moderdonia
"Fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Con gran éxito de crítica y de público."

(Mt 23:14)
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HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Artabán ... parece el nombre de unos de los príncipes del infierno: Asmodeo , Astarot , Azrael , Abascal y Artabán . :roll:
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Cómo engañan a los niños. Luego abres la caja y viene el paso pelao, sin vallas y sin beaterío.
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Cristo con potencias me parece una buena idea para experimentar con la IA, la iconografía católica y un shounen tipo Saint Seiya. Ya me he hecho un caballero con Pedro Sánchez.
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menéame