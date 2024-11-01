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Artabán: Cristo en la cruz
El Paso Crucificado P9023 incluye canastilla dorada, candelabros de guardabrisas, faldones burdeos y un Cristo con potencias. La esencia cofrade hecha juguete.
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#2
Moderdonia
"Fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Con gran éxito de crítica y de público."
(Mt 23:14)
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#1
Leclercia_adecarboxylata
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#5
HeilHynkel
*
Artabán ... parece el nombre de unos de los príncipes del infierno:
Asmodeo
,
Astarot
,
Azrael
,
Abascal
y
Artabán
.
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#3
Un_señor_de_Cuenca
Cómo engañan a los niños. Luego abres la caja y viene el paso pelao, sin vallas y sin beaterío.
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#4
mikhailkalinin
Cristo con potencias me parece una buena idea para experimentar con la IA, la iconografía católica y un shounen tipo Saint Seiya. Ya me he hecho un caballero con Pedro Sánchez.
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