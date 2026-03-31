La arriesgada jugada de la nave Orion: viajar a la Luna en su primer vuelo con humanos a bordo

Sin haber sido probada nunca con astronautas, el escudo térmico de la cápsula espacial y su sistema de soporte vital generan dudas tras los problemas detectados. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están a punto de convertirse en los primeros seres humanos en viajar a la Luna en más de medio siglo. Pero esta hazaña de la misión Artemis 2 llega envuelta en incertidumbre: la nave que los llevará nunca ha transportado astronautas, y ciertos problemas técnicos en su anterior vuelo han encendido las alarmas