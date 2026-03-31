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La arriesgada jugada de la nave Orion: viajar a la Luna en su primer vuelo con humanos a bordo

La arriesgada jugada de la nave Orion: viajar a la Luna en su primer vuelo con humanos a bordo

Sin haber sido probada nunca con astronautas, el escudo térmico de la cápsula espacial y su sistema de soporte vital generan dudas tras los problemas detectados. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están a punto de convertirse en los primeros seres humanos en viajar a la Luna en más de medio siglo. Pero esta hazaña de la misión Artemis 2 llega envuelta en incertidumbre: la nave que los llevará nunca ha transportado astronautas, y ciertos problemas técnicos en su anterior vuelo han encendido las alarmas

| etiquetas: nave , orion , sin probar , nunca , con humanos , a bordo
5 0 0 K 57 ciencia
3 comentarios
5 0 0 K 57 ciencia
Gry #1 Gry
Es que como hagan primero pruebas no tripuladas igual fallan y se retrasa todo durante años. :shit:
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Furiano.46 #2 Furiano.46
Vamos en una nave sin haber sido probada y que pase lo que tenga que pasar.....

....luego pasa lo que tiene que pasar y lloramos....
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Mira que en el proyeto Apolo se arriesgó ... pero se probaban las cosas antes.
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menéame