edición general
4 meneos
17 clics
Arrestado en Paterna tras la ingesta de anabolizantes de su hija de dos años

Arrestado en Paterna tras la ingesta de anabolizantes de su hija de dos años

Una niña de dos años ha tenido que ser atendida en un hospital de Valencia por la ingesta de anabolizantes y su padre, vecino de Paterna, ha acabado detenido por estos hechos. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Paterna han arrestado al progenitor de la menor, de 36 años, como presunto autor de los delitos de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública, después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes que había en el domicilio paterno.

| etiquetas: arrestado en paterna , ingesta anabolizantes , hija de dos años
3 1 0 K 49 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
isosceles54 #1 isosceles54
¿ soy yo, o la redacción es confusa ??????
da a entender que han arrestado a alguien por ingerir los anabolizantes propiedad de su hija......
10 K 91
woody_alien #4 woody_alien *
#1 La niña está ciclada que no veas, es el terror de la guardería xD

#3 Dejar medicamentos al alcance de los niños.
0 K 12
dunachio #2 dunachio
Te ponen como reto escribir un titular que sea una puta mierda, y cuando leen éste te dicen que te has pasado.
3 K 35
#3 HangTheRich
Contra la salud publica por anabolizantes? Son ilegales?
0 K 8
#5 Pixmac
#3 Sí siempre que no sean con prescripción médica. Viendo todo lo demás que tenía, es poco probable que tenga prescripción médica para todo.
0 K 20
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 depende de si tu hijab se llama Ana o no.
0 K 8

menéame