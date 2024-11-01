Arrestado en Paterna tras la ingesta de anabolizantes de su hija de dos años

Una niña de dos años ha tenido que ser atendida en un hospital de Valencia por la ingesta de anabolizantes y su padre, vecino de Paterna, ha acabado detenido por estos hechos. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Paterna han arrestado al progenitor de la menor, de 36 años, como presunto autor de los delitos de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública, después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes que había en el domicilio paterno.
| etiquetas: arrestado en paterna , ingesta anabolizantes , hija de dos años
da a entender que han arrestado a alguien por ingerir los anabolizantes propiedad de su hija......
#3 Dejar medicamentos al alcance de los niños.