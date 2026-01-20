Arranca la huelga educativa contra la concertación en Aragón: "La pública es un ascensor social y hay que dar un servicio de calidad"

Arranca la huelga educativa en Aragón. Al ritmo de cacerolas y pitidos, familias, alumnos y docentes se han concentrado a las puertas de algunos centros públicos de la comunidad, como el CEIP Hispanidad, para dar el pistoletazo de salida a la primera jornada de unos paros que han sido convocados por CGT para rechazar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años y la concertación del Bachillerato, dos medidas impulsadas por el Gobierno de Jorge Azcón. A las 10.00 horas, la comunidad educativa se ha concentrado a las puertas del edificio Pignatelli