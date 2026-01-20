Arranca la huelga educativa contra la concertación en Aragón: "La pública es un ascensor social y hay que dar un servicio de calidad"

Arranca la huelga educativa en Aragón. Al ritmo de cacerolas y pitidos, familias, alumnos y docentes se han concentrado a las puertas de algunos centros públicos de la comunidad, como el CEIP Hispanidad, para dar el pistoletazo de salida a la primera jornada de unos paros que han sido convocados por CGT para rechazar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años y la concertación del Bachillerato, dos medidas impulsadas por el Gobierno de Jorge Azcón. A las 10.00 horas, la comunidad educativa se ha concentrado a las puertas del edificio Pignatelli
Entiendo que estén en contra de la concertación del Bachillerato si eso supone una merma en el presupuesto de la pública, ¿pero estar en contra de la gratuidad de prescolar?
