La Armada apuesta de nuevo por el dron español M5D Airfox y firma un contrato para adquirir más unidades

La Armada apuesta de nuevo por el dron español M5D Airfox y firma un contrato para adquirir más unidades

Este dron solar de la compañía gallega Marine Instruments opera desde hace dos años desde los Buques de Acción Marítima (BAM)

2 comentarios
Supercinexin
Si es español no sé por qué le llaman "airfox" en vez de "halcón", "águila", incluso usar palabros catalànidos como "voltor" queda to guapo. Putos anglicanismos de mierda, mucho Blas de Lezo ñiñiñi pérfidos ñañaña pero luego cuando hay que hacer algo cañero sólo se os ocurren nombres en inglés, banda de desgraciaos.
Antipalancas21
Si es bueno y solar porque no se va apostar por el , ademas crea puestos de trabajo en España.
