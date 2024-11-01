·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14961
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
8564
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
7689
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
7794
clics
Mi vida tras la muerte
4595
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
más votadas
641
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
642
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
738
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
572
China regula a influencers: podrán hablar los que tengan estudios
275
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
43
clics
La Armada apuesta de nuevo por el dron español M5D Airfox y firma un contrato para adquirir más unidades
Este dron solar de la compañía gallega Marine Instruments opera desde hace dos años desde los Buques de Acción Marítima (BAM)
|
etiquetas
:
defensa
,
tecnologia
4
1
0
K
48
tecnología
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
48
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
Si es español no sé por qué le llaman "airfox" en vez de "halcón", "águila", incluso usar palabros catalànidos como "voltor" queda to guapo. Putos anglicanismos de mierda, mucho Blas de Lezo ñiñiñi pérfidos ñañaña pero luego cuando hay que hacer algo cañero sólo se os ocurren nombres en inglés, banda de desgraciaos.
0
K
20
#2
Antipalancas21
Si es bueno y solar porque no se va apostar por el , ademas crea puestos de trabajo en España.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente