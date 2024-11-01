Argentina sigue a EEUU y formaliza su salida de la OMS. ¡Bien hecho!

Ambos países encabezaron la resistencia al tratado pandémico que quiso aprobar Tedros Adhanom que -con la brillante excusa de proteger la salud de los ciudadanos ante nuevas pandemias, etc.- pretendía arrebatar una parte de la soberanía de los países…
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Los de izquierda dicen ser de izquierda, pero cuando están en la poltrona hacen alguna que otra política de derecha, o sea, engañan a sus votantes.
Los de ultraderecha dicen ser cabrones de ultraderecha y cuando están en la poltrona hacen política de ultraderecha, o sea, no… » ver todo el comentario