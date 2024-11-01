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Argentina sigue a EEUU y formaliza su salida de la OMS. ¡Bien hecho!

Argentina sigue a EEUU y formaliza su salida de la OMS. ¡Bien hecho!

Ambos países encabezaron la resistencia al tratado pandémico que quiso aprobar Tedros Adhanom que -con la brillante excusa de proteger la salud de los ciudadanos ante nuevas pandemias, etc.- pretendía arrebatar una parte de la soberanía de los países…

| etiquetas: argentina , eeuu , salida , oms , salud
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10 comentarios
5 2 5 K 31 actualidad
shake-it #5 shake-it
Bien hecho, jajajaja... Les mandaba yo a Mali o el Congo donde no se vacunan porque no pueden, no porque sean tan retrasados de no hacerlo voluntariamente.
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#4 CuiProdestHocBellum
Pronto en España podremos comprobar las virtudes de votar a tarados psicópatas...
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#7 cocococo *
#4 Si un supuesto gobierno de izquierda hace política de derecha y además es monárquico hasta la médula, la gente se mosquea y termina votando a la ultraderecha, o sea, votan directamente a la derecha sin intermediarios.

Los de izquierda dicen ser de izquierda, pero cuando están en la poltrona hacen alguna que otra política de derecha, o sea, engañan a sus votantes.

Los de ultraderecha dicen ser cabrones de ultraderecha y cuando están en la poltrona hacen política de ultraderecha, o sea, no…   » ver todo el comentario
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Hacia mucho que no entraba en esa web xD
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#3 Alcalino
la web de hispanidad es básicamente una web cristofascista
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mmlv #8 mmlv
Los retarded al poder. Abajo las vacunas y los antibióticos. Viva Cristo Rey
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#6 Leon_Bocanegra
hay que recordar la siniestra intención del director de la OMS, Tedros Adhanom, de promover el aborto hasta el mismísimo momento del parto, como también ha recogido Hispanidad xD xD xD
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#9 cocococo
La RAE sigue al becario que escribió EEUU en lugar de EE. UU.
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menéame