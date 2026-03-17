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Milei sigue los pasos de Estados Unidos y formaliza la salida de Argentina de la OMS
La decisión, tomada por el ultraliberal días después de que Trump anunciara la salida de EE. UU., se enmarca en las declaraciones del presidente argentino contra los sistemas de vacunación.
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#1
HeilHynkel
*
Más tonto y lo llaman Fondondondeltó.
Más les vale a los argentinos librarse de este mierda lo antes posible.
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#3
kastanedowski
Por mi que se pudra este titere, aun asi...
La OMS esta al mismo nivel que la ONU... que no hace nada en estos momentos de guerra
y como cereza al pastel:
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#2
phillipe
justo después de un brote de Dengue chungo en BBAA. Good luck!
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Más les vale a los argentinos librarse de este mierda lo antes posible.
La OMS esta al mismo nivel que la ONU... que no hace nada en estos momentos de guerra
y como cereza al pastel: