edición general
4 meneos
7 clics
Argentina: Según el INDEC, la informalidad laboral llegó al 43,2% en 2025

Argentina: Según el INDEC, la informalidad laboral llegó al 43,2% en 2025

Casi la mitad de los trabajadores argentinos tiene un empleo informal, sin aportes jubilatorios, obra social ni estabilidad laboral. Según el INDEC, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025. Los jóvenes son los más afectados: cerca de seis de cada diez menores de 30 años trabajan fuera del sistema. Esta situación erosiona la base de ingresos del sistema previsional.

| etiquetas: trabajo , argentina , empleo informal
4 0 0 K 41 actualidad
5 comentarios
4 0 0 K 41 actualidad
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"seis de cada diez menores de 30 años trabajan fuera del sistema"
Es gracioso porque...

Mapa | ¿Quién ha votado a Milei? Así son sus apoyos por edad, género o territorio
"Milei arrasa entre los jóvenes, llega a conseguir el 70% de los apoyos entre los menores de 24 años
elpais.com/argentina/2023-11-21/mapa-quien-ha-votado-a-milei-asi-son-s

Lo que esta de moda de forma internacional, no es ser ultraderechista, es ser gilipollas.
A disfrutar lo votado, pendejos
2 K 31
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
La informalidad del país entero. Es el único país de colonos en el que desean regresar a su metrópoli. Es una colonia fallida.
0 K 10
#5 tusko
Según los liberales esto es perfecto. Con ese dinero que cobran en B pueden pagarse un plan de pensiones y un seguro privado. Les va de PM
0 K 9
Katapulta2 #3 Katapulta2 *
Milei el patriota, el argentino: vm.tiktok.com/ZNd7EqgpW/

Este personaje representa el máximo exponente de Argentina...

¿Que coño os pasa a los argentinos para tener semejante mierda como representante del país?

No os quiero ni cerca...
0 K 7
Katapulta2 #4 Katapulta2
Los liberales libertarios se creen amos y señores de su propio cuerpo, de su propio destino. Individuos vindividuales, ignorante, terraplanistas... son incapaces de comprender que el ser humano está entrelazado con la vida de todo ser vivo, y cree que su libertad individual es superior a cualquier "plebeyo"


Los liberales libertarios están cargados de delirios de grandeza. Egoístas que predican el egoismo individual como máximo valor ético.
0 K 7

menéame