Argentina: Según el INDEC, la informalidad laboral llegó al 43,2% en 2025

Casi la mitad de los trabajadores argentinos tiene un empleo informal, sin aportes jubilatorios, obra social ni estabilidad laboral. Según el INDEC, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025. Los jóvenes son los más afectados: cerca de seis de cada diez menores de 30 años trabajan fuera del sistema. Esta situación erosiona la base de ingresos del sistema previsional.