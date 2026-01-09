Argentina liquida el ‘swap’ de 20.000 millones de dólares con Estados Unidos

El Banco Central de la República Argentina ha devuelto a EEUU los fondos utilizados de la línea de 'swap' por 20.000 millones de dólares, un mecanismo de apoyo prometido por el presidente estadounidense Donald Trump tras su encuentro con el mandatario argentino, Javier Milei. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ratificó la noticia': “Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos"