Argentina - La industria perdió 80 mil empleos formales con Milei

La industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados desde la asunción del presidente, Javier Milei en diciembre de 2023. En el inicio de 2026, la tendencia de despidos se aceleró. Del total de 7.593 empleos formales perdidos en toda la economía, frente a diciembre de 2025, el 97 % (7.336) corresponden exclusivamente al sector fabril.