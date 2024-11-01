Argentina - La industria perdió 80 mil empleos formales con Milei

La industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados desde la asunción del presidente, Javier Milei en diciembre de 2023. En el inicio de 2026, la tendencia de despidos se aceleró. Del total de 7.593 empleos formales perdidos en toda la economía, frente a diciembre de 2025, el 97 % (7.336) corresponden exclusivamente al sector fabril.
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Grandes empresas cierran fábricas en Argentina pero venden productos importados con márgenes de hasta 700%
www.meneame.net/story/grandes-empresas-cierran-fabricas-argentina-pero
Pues vale.
Esta es la curva de personas empleadas. Va oscilando y tiene altos y bajos, pero la tendencia es estable, no hay perdida de empleos.
tradingeconomics.com/argentina/employed-persons
Lo que hace el artículo es comparar el Q4 de 2025 con el Q4 de 2024, que es 80K más bajo. ¡Pero es que el Q3 de 2025 era 200K empleos más alto que el Q3 de 2024! Y el Q2 de 2025 y 2024 están a la par.
Las cifras oscilan en dientes de sierra, que es lo normal. Por supuesto, meneame saca a portada el artículo el trimestre que baja, y hunde la noticia el trimestre siguente que sube, y rinse and repeat.
Pues vale